Belén Rodriguez pare avere un nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Elio Lorenzoni, nuovo fidanzato per Belen Rodriguez? Chi è, età, lavoro

La modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina Belén Rodriguez pare abbia un nuovo compagno, ovvero Elio Lorenzoni. Il settimanale “Chi” ha infatti pubblicato un servizio con alcune foto che ritraevano Belén ed Elio Lorenzoni in atteggiamenti intimi alla festa di Ignazio Moser, compagno della sorella della conduttrice, Cecilia. Alla festa erano presenti anche i genitori di Belén, quindi pare che questa sia stata proprio l’occasione per la showgirl di presentare il nuovo compagno alla famiglia, a cui Belén è davvero molto legata. I genitori di Belen, finita la festa, hanno portato via con loro il primogenito della figlia, Santiago, avuto da Stefano De Martino, mentre Belén è andata via insieme alla figlia Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbanese, ed Elio. L’imprenditore ha accompagnato Belen a casa, dove è rimasto fino a mattina. Ma, chi è Elio Lorenzoni? È un imprenditore originario di Brescia e ha 40 anni. Ha studiato Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per poi dare il via alla Lorenzoni Srl, che si occupa di motori, accessori e componenti che esportano in tutto il mondo. Elio è il presidente di Lorenzmotors, ed è anche un grande appassionato di golf e di E-bike. Non abbiamo altre notizie al momento riguardo a Elio Lorenzoni, il suo profilo di Instagram risulta privato e sembra proprio essere un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Non sappiamo nemmeno come lui e Belén si siano conosciuti, anche se sembrerebbe che si conoscano già da qualche anno, non resta comunque che aspettare e vedere se Elio Lorenzoni è realmente il nuovo compagno del ex conduttrice di “Tu si que vales“, programma molto amato dal pubblico, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Belen Rodriguez e la separazione da Stefano De Martino

Da diverse settimane si rincorrevano rumors sulla nuova separazione tra Bélen Rodriguez e il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino. Entrambi infatti sono senza fede al dito e l’ultima foto della vacanza a Ponza dei due dello scorso giugno è sparita dal profilo Instagram della conduttrice televisiva. Inoltre né lei né Stefano De Martino hanno smentito le voci circa la nuova separazione. Dopo le foto che ritraggono Belen in compagnia di Elio Lorenzoni, pare sempre più certa, un un anno e mezzo dopo il ritorno di fiamma, la rottura tra Belén e Stefano.

Belen e Stefano De Martino si sono conosciuti nel 2012, grazie al programma “Amici” di Maria De Filippi, dove Stefano lavorava come ballerino. Nel 2013 i due si sono sposati e sono diventati genitori di Santiago. Nel 2015 i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio, nel 2019 sono tornati insieme per poi lasciarsi nel 2020. Lo scorso anno sono tornati a fare coppia e adesso pare che si siano lasciati nuovamente. Insomma la storia tra Belén e Stefano è caratterizzata da un continuo tira e molla.