Nelle ultime ore il web è stato letteralmente invaso da una notizia bomba: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per diventare genitori. Secondo le ultime indiscrezioni, l’influencer argentina è incinta. Ad aver lanciato il primo indizio è stato proprio il fidanzato. Scopriamo tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez è incinta? La storia con Ignazio Moser

Gli ultimi mesi hanno visto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al centro delle cronache rosa. Dalla romantica proposta di matrimonio, alla presunta crisi, fino alle nozze rimandate. Ed ora la coppia si ritrova nuovamente nel mirino del gossip. Ma cosa siamo arrivati fino a qui? Ripercorriamo insieme la loro storia. La coppia si è incontrata per la prima volta all’interno della casa del Grande Fratello, nell’edizione del 2017. Nonostante Cecilia Rodriguez fosse fidanzata con Francesco Monte, tra loro due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tant’è vero che, malgrado le critiche, la giovane influencer decide di abbandonare la sua vita precedente e cominciare da subito questa nuova relazione. A dispetto di tutti coloro che non credevano nel loro amore, nonostante tanti alti e bassi, la coppia ad oggi è ancora più innamorata ed unita che mai. E dopo circa cinque anni, a novembre 2022 è arrivata la proposta di matrimonio, durante un weekend trascorso in montagna. Inizialmente le nozze erano previste per ottobre 2023, ma a causa dell’assenza della zia di Cecilia sono state rimandate. Al momento ancora non è stata svelata la data ufficiale. Tuttavia, a pochi mesi dalla proposta, sembrerebbe che i due abbiano deciso di allargare la famiglia.

Cecilia Rodriguez è incinta? L’indizio di Ignazio Moser

Ebbene sì, stando a quanto riportano i rumors, Cecilia Rodriguez è incinta. In questi giorni la coppia è partita per Trento per trascorrere alcuni giorni con la famiglia di Ignazio Moser. Sui social hanno pubblicato alcuni scatti per condividere con i loro follower ogni momento. Tra le foto, però, c’è ne una in particolare che ha incuriosito i fan. Ma di cosa si tratta? L’immagine mostra un berretto e un paio di scarpine da neonato, di colore azzurro. I due stanno per diventare genitori? Al momento i diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia. Se da una parte molti pensano che la coppia abbia deciso così di annunciare la gravidanza, altri pensano che essendo a casa dei genitori di Ignazio, le scarpette e il berretto appartenevano a lui da neonato. Ad aumentare i dubbi anche il commento di Patrizia Griffini, nota hairstylist nonché cara amica di Belen e Cecilia Rodriguez. La donna ha infatti commentato il post scrivendo: “Auguriii“. A cosa si riferiva? Alla presunta gravidanza dell’influencer argentina? Non ci resta che aspettare per saperne di più.