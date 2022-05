Già reduce da una fortunata edizione de “Il cantante mascherato” nel ruolo di giudice, quello di Caterina Balivo è stato nei giorni scorsi uno dei nomi più papabili della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ora è la stessa conduttrice, attraverso una storia pubblicata sui social, a fare chiarezza su quelli che sono stati, conti alla mano, dei semplici rumors.

Caterina Balivo, fa chiarezza sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle: “È falso”

Le parole di Caterina Balivo sui social, non lasciano spazio ad altre interpretazioni: “E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”. Si tratta in definitiva di un no categorico. Ma chi saranno dunque i concorrenti della prossima edizione dello show di Milly Carlucci?

Gli altri nomi accostati a Ballando con le Stelle

Nella passata stagione di Ballando con le Stelle avevamo visto trionfare una magnifica Arisa in coppia con Vito Coppola. Eppure a pochi mesi dall’inizio dell’edizione numero 17, sono diversi i nomi che sono stati accostati al programma. Tra questi si segnala Paola Barale, ma il nome finora più clamoroso parrebbe essere quello di Barbara D’Urso. Al compleanno dell’amata conduttrice che da poco ha compiuto 65 anni è stato presente anche Coppola.

Ad ogni modo parrebbe a questo punto chiaro che non dovremmo attendere molto prima di avere le conferme.