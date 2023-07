La casa che brucia: dalla trama al cast, passando per la data d’uscita, tutto sulla nuova serie TV di Netflix. Se vi interessano le produzioni orientali, questa sicuramente vi terrà incollati al divano: si tratta di un drama nipponico davvero particolare, che trae anche spunto da un famoso manga. Vediamo quindi insieme tutti i dettagli di questa serie giapponese.

Tutto su La casa che brucia, scopriamo di più su cast, trama e uscita della nuova serie TV Netflix giapponese

Questo appassionante revenge drama sposa una delle linee di narrazione orientali più moderne: infatti, moltissime serie TV e film di produzione coreane o giapponesi parlano di rivalsa, vendetta e ascesa sociale. In particolare, La casa che brucia, la cui uscita su Netflix è prevista per il 13 luglio, è tratta dal manga giapponese di grande successo Burn the House Down (Mitarai-ke Enjō Suru), pubblicato in Giappone dal 2017 al 2021. Il fumetto è stato pubblicato anche in inglese, da Kodansha USA Publishing.

La trama di questa serie è davvero avvincente: al centro della vicenda troviamo la giovane Anzu Murata, che da piccola è stata costretta ad abbandonare la sua casa d’infanzia a causa di un devastante incendio. La madre della ragazza, che al tempo in cui si svolgono le vicende è anche molto malata, è stata accusata di aver appiccato l’incendio. Ciò ha ovviamente cambiato profondamente la vita della donna, di Anzu e della sua sorellina minore. Ma sarà proprio Anzu a voler cercare una rivalsa su questa ingiustizia: per questo motivo, la ragazza deciderà di andare a lavorare come domestica presso la sua perfida matrigna. Anzu, quindi, sotto mentite spoglie, si impegnerà a raccogliere quante più prove possibili, del torto subito 13 anni prima da sua madre.

Il cast della serie La casa che brucia

Come abbiamo già accennato, la protagonista di questo drama nipponico è Anzu Murata, che è interpretata dalla giovane attrice Mei Nagano. Altro personaggio chiave delle vicende, poi, sarà la gelida matrigna di Anzu: è Kyoka Suzuki a interpretare il ruolo di questo personaggio malvagio, ricco di sfumature. Nel cast anche Asuka Kudo, Taishi Nakagawa, e Yuri Tsunematsu.

Per quanto riguarda la regia, La casa che brucia è diretta da Yūichirō Hirakata, e scritta da Aria Anelo.

Il successo delle serie TV orientali

Basate su scandali, condite da grandi momenti di suspense e tanti intrighi, le serie in streaming di matrice orientale sono molto presenti sulla piattaforma Netflix. Ad esempio, molto nota e molto seguita è la serie Alice in Borderland, dove i livelli e gli ostacoli da superare in un videogioco si trasformano nella vita reale. Tra le produzioni coreane, poi, non si può non consigliare Matrimonio e desideri, una serie ambientata intorno alle vicende di una nota agenzia matrimoniale luxury: qui, le donne e le ragazze dell’alta società, bellissime e raffinate, tentano di trovare il marito perfetto tra i mille uomini d’affari iscritti, valutati per profilo di ricchezza e professionalità. Nonostante il cinismo che abbraccia tutte le vicende, episodio dopo episodio, in questa serie si trova anche spazio per l’amore, la speranza e la dignità. Il tutto, ovviamente, con un tocco di glamour.