Scopriamo insieme la data di uscita, la trama, il cast e gli episodi della nuova serie tv Fascino Fatale, di genere thriller. Una serie tv sudafricana, che vede un matrimonio fallito naufragare in un tradimento, fino ad arrivare al sospetto dopo un omicidio.

Fascino Fatale è disponibile su Netflix: uscita ed episodi

Fascino Fatale è una nuova serie tv sudafricana, di genere thriller, creata da Steven Pillemer (The Breva Ones). Una serie tv davvero molto particolare, con una trama dai risvolti decisamente inaspettati, dove non mancheranno i colpi di scena. Si tratta del remake africano di una serie tv messicana, che si intitola Dark Desire. Una serie molto intensa, che lascia i telespettatori con il fiato sospeso, tra momenti di suspance e scene inaspettate, dove si parla di amore, tradimento e omicidio. Fascino Fatale è disponibile su Netflix, a partire da oggi, venerdì 7 luglio 2023. Un thriller passionale che racconta la storia di un matrimonio che con il tempo è fallito, finendo per naufragare verso il tradimento, per poi precipitare ancora più in basso, nel sospetto dopo un terribile omicidio. Sicuramente la serie tv riuscirà ad appassionare i telespettatori, che cercheranno di risolvere in prima persona gli strani risvolti della trama, lasciandosi coinvolgere da tutte le dinamiche. La serie tv Fascino Fatale prevede quattordici episodi. Si tratta di una serie tv creata da Steven Pillemer e prodotta da Netflix Worldwide Productions, destinata ad ottenere un grande successo. Anche nel mese di luglio Netflix ha deciso di sorprendere tutti i suoi abbonati con tante nuove uscite molto interessanti. Nel suo catalogo arriveranno molti nuovi titoli, tra film, serie tv, documentari e show, tutti da non perdere. Fascino Fatale è uno di questi nuovi titoli, che gli abbonati devono assolutamente vedere.

Fascino Fatale è disponibile su Netflix: trama e cast della serie tv

Fascino Fatale ha una trama molto particolare, di genere thriller, ricca di colpi di scena e di momenti di suspance. La protagonista è Nandi, che è sposata con Leonard da molto tempo. Il loro matrimonio, però, è sprofondato in una profonda crisi, che sembra non avere via di uscita. La donna sospetta che l’uomo abbia una relazione con la sua assistente Ameera. Ne è sempre più convinta. Con tutti questi pensieri in testa, Nandi decide di concedersi un fine settimana di vacanza con la sua migliore amica Brenda. Durante quei pochi giorni di vacanza, inizia ad accadere l’inaspettato. La donna incontra un uomo più giovane di lei, da cui si sente immediatamente attratta, e tradisce il marito, lasciandosi andare ad una notte di passione. Sconvolta dai sensi di colpa, torna a casa, ma la situazione diventa più complicata a causa dell’assassino di Brenda.

Il cast completo di Fascino Fatale è composto da: