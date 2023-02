Carmen Russo contro Pamela Prati: scoppia la lite

Lite inaspettata nello studio del GF Vip tra Carmen Russo e Pamela Prati. Le due, a causa delle prove dei balletti, se ne sono dette di tutti i colori. A quanto pare, l’ex primadonna del Bagagalino non accetta gli orari della coreografa.

Al GF Vip 7, Alfonso Signorini ha assegnato un ruolo specifico a Carmen Russo: preparare i balletti che vanno in scena nella parte finale del programma. La coreografa, però, ha qualche problema con Pamela Prati e, nel corso dell’ultima diretta, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Carmen Russo, incalzata da Signorini, ha tuonato:

“Se dopo farò un balletto pazzesco con Pamela? Sì, si balla al GF Vip Night, ma vorrei dire anche altro. Alfonso, sai che io ho una grande pazienza e sopporto tanto, ma non l’impossibile, però poi arrivo a un certo punto che devo parlare. Pamela sai che io ti voglio bene e ti stimo, poi è tanto che ci conosciamo, ma devo chiederti una cosa. Ascoltami però Pamela. Alfonso, io la convoco, la chiamo per fare le prove al mattino alle 11 e lei mi dice ‘no amore, io dopo le 15:00 perché prima non connetto’. Però cara la mia Pamela, tutte le dive quando lavorano si svegliano presto. Quindi lascia perdere le piume e le colazioni. Vieni a fare le prove con noi, perché qui ci siamo tutti. Alfonso lei si presenta un po’ dopo”.