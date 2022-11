Ha 23 anni, una laurea in Medicina e Chirurgia tra le mani e una carriera anche da modella e influencer: chi è Carlotta Rossignoli?

Tutti i media ne stanno parlando, tra polemiche e lodi: Carlotta Rossignoli, 23 anni, dal 26 ottobre 2022 è a tutti gli effetti medico, ma è anche modella e influencer da quasi 30mila follower su Instagram.

Che cosa sappiamo di lei? Qual è la sua storia? Scopriamolo insieme.

Carlotta Rossignoli: chi è la modella e influencer, ora anche medico

Carlotta Rossignoli ha 23 anni e arriva da Verona; era già stata premiata per avere conseguito il diploma classico con un anno di anticipo rispetto alle normali tempistiche e oggi, nel 2022, Rossignoli è tornata alla ribalta facendo parlare nuovamente di sé: il motivo? Il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, raggiunto con ben undici mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale dei sei anni di corso.

In aggiunta a questi incredibili traguardi (non lontani da polemiche e forti dubbi), Carlotta Rossignoli è stata anche premiata da Sergio Mattarella con il titolo riservato ai migliori studenti d’Italia (Rossignoli aveva la media del dieci quando frequentava il Liceo): era il dicembre 2017.

Insomma, pare proprio che Rossignoli non si faccia proprio mancare nulla; oltre ai titoli scolastici e universitari raggiunti in tempi assai più brevi rispetto “al normale”, la giovane 23enne è anche appassionata di moda, tanto da svolgere anche la professione di modella e di influencer; a oggi, infatti, Carlotta Rossignoli è seguita da quasi 30 mila follower su Instagram.

Personalità molto determinata e ambiziosa, la giovane modella e influencer compare anche in televisione, dove ogni settimana svolge il ruolo di valletta su Telenuovo per l’Hellas Verona.

La stessa Rossignoli afferma di essere molto determinata:

Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto.

I genitori della 23enne, lui impiegato di banca, lei casalinga, si sono sempre completamente dedicati alla figlia, sostenendola e offrendole tutto il supporto necessario per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.

Accanto all’incessante impegno che Rossignoli ha sempre riposto sullo studio in particolare, ma anche sul lavoro da modella e da influencer, la giovane ragazza non rinuncia allo svago: pratica sport e ama particolarmente la corsa, le lunghe passeggiate e la palestra:

Mens sana in corpore sano. Ma se devo scegliere fra testa e corpo scelgo testa, tenendo sempre a mente Socrate: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.

Pare che attualmente Carlotta Rossignoli non sia fidanzata e più volte ha affermato di avere avuto alcune storie in passato, tutte molto brevi, proprio perché la giovane veronese ha sempre voluto dare priorità ad altri aspetti della vita.

Sul caso Rossignoli si sono mosse diverse polemiche più o meno pesanti; c’è chi sostiene che la ragazza, medico a 23 anni, sia stata aiutata e sia di fatto una “privilegiata”; ma c’è anche chi sostiene che le dichiarazioni fatte da Rossignoli (“dormire è una perdita di tempo” è un esempio) siano messaggi sbagliati da diffondere, soprattutto sui social e soprattutto in un contesto sociale come quello attuale in cui la pressione psicologica su studio, lavoro, rendimento e merito è molto elevata.

Sicuramente, polemiche o non polemiche, Carlotta Rossignoli ha raggiunto il suo sogno più grande: diventare medico e questo, volenti o nolenti, è un traguardo molto importante.