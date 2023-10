Da tempo ormai circolano sul web numerose indiscrezioni sul turbolento rapporto tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Ma adesso a mettere a tacere ogni rumors è proprio Carlos, il primo e unico figlio nato dalla precedente unione tra la modella e l’ex paparazzo.

Fabrizio Corona e Nina Moric: cosa è successo tra i due? A parlare è il figlio Carlos

Come è noto a tutti, Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua. Nel corso degli ultimi mesi non si è risparmiato e ne ha dette di tutti i colori alla sua ex moglie. A partire dalla pesante accusa di furto, dove incolpa Nina Moric di avergli rubato ben 50.000 euro. Ma non è finita qua. L’ex paparazzo è stato recentemente ospite a Belve, il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, ed ha raccontato di quanto i rapporti tra Nina Moric e il figlio siano gravemente compromessi. Fabrizio Corona ha parlato dell’ex moglie come una donna fuori di testa e incapace di essere madre. Ma sarà veramente così? A parlare sono proprio i diretti interessati, Nina Moric e Carlos. Al contrario di quanto ha rivelato Fabrizio Corona, l’ex moglie e il figlio sono più uniti che mai e si sono mostrati insieme per raccontare la loro versione dei fatti.

Carlos, il figlio di Fabrizio Corona attacca il padre e difende Nina Moric

Felici e spensierati, tra abbracci e risate, così si mostrano madre e figlio tramite delle storie su Instagram. “Mia madre non è mai sparita. Bisogna fare chiarezza: nessuno ha rubato, nessuno ha offeso, nessuno ha insultato“, racconta Carlos. Il giovane ragazzo ci tiene a spiegare agli utenti del web che non c’è alcun tipo di conflitto in famiglia. Lui può tranquillamente vedere suo padre, vedere sua madre, quando vuole, perché entrambi sono genitori responsabili e civili. Continua poi facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate da suo padre davanti ai microfoni del programma, usando parole molte dure nei confronti dell’ex paparazzo: “Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego“. Non ci sono dubbi, il messaggio è chiaro: il giovane ragazzo vuole smentire a tutti i costi le parole del padre. Dunque, il legame tra Carlos e Nina Moric prosegue per il meglio. Ma, stando alle ultime dichiarazioni del giovane ragazzo, non sembrerebbe che sia lo stesso per quanto riguarda il rapporto padre-figlio. Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Sicuramente la risposta di Fabrizio Corona non si farà attendere!

