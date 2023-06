La loro è stata una storia d’amore molto intensa e piena di condivisioni importanti. Carlo Conti e Roberta Morise sono stati insieme diversi anni e la fine della loro relazione ha lasciato i fan dei protagonisti senza parole. Dopo diversi anni da quella separazione, però, sono emersi dettagli sul perché Carlo Conti e Roberta Morise si siano effettivamente lasciati.

Perché Carlo Conti e Roberta Morise si sono lasciati? I motivi dietro l’addio

Carlo Conti e Roberta Morise hanno vissuto una storia d’amore molto intensa e anche particolarmente discussa, specialmente nel mondo del gossip. La showgirl calabrese è infatti rimasta al fianco del noto conduttore televisivo per diversi anni, fino al 2011, anno in cui i due si sono lasciati.

La loro storia d’amore aveva fatto discutere soprattutto per la loro grande differenza di età. Per chi non lo sapesse, infatti, Carlo Conti è più grande di Roberta Morise di ben 25 anni.

Se all’inizio la componente anagrafica era un elemento non fondamentale ai fini del “funzionamento” del rapporto, pare che con il passare del tempo i due si siano resi conto che qualcosa, effettivamente, non stava andando.

Tra i motivi del loro addio c’è infatti proprio la differenza di età. A raccontarlo è stata la stessa Morise in una vecchia intervista, dichiarando che tra lei e Carlo Conti si era creato un rapporto molto intenso, quasi da padre e figlia, che purtroppo ha portato la passione a spegnersi lentamente. A lasciarlo è stata Morise, non senza soffrire, dato che si trattava di un amore sincero e vissuto. La differenza d’età però non è stato l’unico motivo a spingere i due a lasciarsi. Recentemente, infatti, sono emersi altri “perché” sulla loro separazione in quanto coppia: accanto alla troppa esposizione mediatica e alla notevole differenza anagrafica, Carlo Conti e Roberta Morise si sono lasciati anche per una questione di gelosia. La stessa Morise ha spiegato che a un certo punto della loro relazione il conduttore televisivo era diventato troppo geloso, a tratti possessivo e questo, a lungo andare, avrebbe appesantito il loro rapporto, fino a farlo sfumare nell’aria.

Una relazione amorosa intensa all’inizio, ma che con il passare degli anni e a causa di più motivi, si è trovata sgretolarsi sotto i loro piedi.

Carlo Conti e Roberta Morise si sono lasciati: le relazioni successive

Dopo la fine della loro relazione, Carlo Conti e Roberta Morise hanno continuato a vivere le loro vite e a ricominciare da capo. Il presentatore di Tale e quale show ha ripreso ad amare grazie a Francesca Vaccaro, di professione stilista. I due si sono sposati il 16 giugno 2012 e l’8 febbraio 2014, a Firenze, è nato il loro unico figlio, di nome Matteo.

Roberta Morise, invece, una volta conclusa la storia con Conti ha ritrovato l’amore prima con l’imprenditore Luca Tognola, con il quale è stata dal 2016 al 2019 crica, poi è stata vista insieme a Eros Ramazzotti (si è trattato di un flirt molto breve) e anche a Ignazio Boschetto, il tenore de Il Volo.