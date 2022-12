Il cappotto bianco è un capo must have della stagione invernale: versatile, elegante, raffinato e sempre alla moda, con il cappotto bianco non sbaglierete

L’arrivo del freddo invernale apre il guardaroba a capi caldi e avvolgenti, ma non rinuncia alla moda, mai. Tra i must have di stagione compare anche lui, il cappotto bianco: luminoso, elegante e raffinato, può essere abbinato in tanti modi diversi e risultare sempre impeccabile.

Come abbinare il cappotto bianco: idee e ispirazioni

Indossare il cappotto bianco non è poi così difficile: nonostante il suo colore extra luminoso e le sue vibrazioni elegantissime, il capospalla total white può essere molto versatile, tanto da adattarsi a contesti diametralmente opposti.

Non ci sono particolari situazioni in cui poterlo (o doverlo) indossare: il cappotto bianco va bene sempre e non sbaglierete mai.

Ad esempio, se dovete recarvi in ufficio per affrontare una nuova giornata di lavoro, potreste pensare a un look più formale e lineare, senza eccedere.

Sotto il cappotto bianco, quindi, sperimentate con un bel pantalone a palazzo a vita alta tinta unita (meglio se bianco o nero, giusto per non creare troppi contrasti) abbinato a una camicia di seta, a un gilet di lana e, perché no, a un maglioncino di lana portato sopra o indossato subito, a seconda delle temperature esterne. Se non vi convincono i pantaloni, c’è sempre l’opzione gonna: midi o lunga a seconda del vostro comfort, anche tale capo di abbigliamento si sposa perfettamente al contesto ufficio.

Per finire, accessori: borsa, guanti, cappello, orologio e orecchini.

Se invece volete qualcosa di più sbarazzino senza pensare troppo alla “formalità”, niente panico, la soluzione c’è sempre. Provate ad abbinare al vostro cappotto bianco un paio di jeans (skinny, larghi, a vita alta, mom fit etc.) e un maglioncino morbido del colore che più vi si addice. Diversamente, se non siete amanti dei jeans e preferite qualcosa di diverso, provate con una bella gonna a ruota ampia abbinata al solito caldo maglioncino. Nel caso della gonna, però, scegliete una lunghezza adeguata per il cappotto: non deve essere esageratamente lungo.

Avete una cena o un aperitivo un po’ più elegante? Il vostro cappotto bianco si sposerà perfettamente anche un classico tubino nero con calze e décolleté (provate anche la versione bianca, in caso, non ve ne pentirete). In alternativa al tubino, scegliete un abitino meno aderente e più “svolazzante”, magari in seta e dalle trame più particolari. Fate sempre attenzione agli accessori: cintura in vita, stivali, stivaletti, borse in linea con l’intero outfit e tutto sarà perfetto.

Non abbiate paura del total white: il cappotto bianco si sposa molto bene anche con capi interamente bianchi. Il look bianco è raffinato e vi donerà una grandissima luce; bisogna abituare un po’ l’occhio, ma il total white resta una tendenza assoluta per la stagione invernale 2022-2023.

Lungo, oversize, dritto, sagomato, più corto: il cappotto bianco è versatile, è fresco e brillante. È la soluzione perfetta per ogni occasione, basta sperimentare con gli abbinamenti e trovare quello che più fa per voi. Se arricchito dai giusti accessori e dal giusto mood, il cappotto bianco diventerà il protagonista assoluto dei vostri outfit: l’inverno vi aspetta, il bianco non vede l’ora di essere indossato.