Gonne invernali: le tendenze di stagione

In velluto o in maglina e misto lana oppure in jeans, sono solo alcune delle migliori tendenze di gonne invernali da indossare.

Sebbene le temperature si stiano abbassando e cominci a fare freddo, sono in molti a non rinunciare a indossare la gonna anche in questo periodo al posto dei pantaloni che tengono maggiormente caldo. Scopriamo insieme le migliori gonne invernali della stagione a seconda delle proposte delle tendenze da sfoggiare nei mesi freddi.

Gonne invernali

Sono sicuramente il capo must have da indossare durante la stagione invernale, anche perché molto seducenti. Inoltre, le gonne invernali sono un capo passe partout che è indicato per ogni occasione e momento della giornata. Che sia per il lavoro o per lo shopping, ma anche per la sera, permettono di scoprire le gambe e le calze.

Sono un capo strategico dal momento che permettono di abbinarle a tantissimi look. Si possono abbinare a una felpa per un abbigliamento maggiormente sportivo o un look street style, ma anche a una blusa o un cappotto da indossare per il lavoro o la sera, da scegliere nei colori tipici e classici, come il nero, il marrone oppure il bianco.

Per i mesi più freddi, sono diverse le varianti di gonne invernali, anche se è necessario adattarle alla propria silhouette in modo che permettano di sentirsi a proprio agio. Considerando le temperature rigide, meglio puntare su un abbigliamento dal tessuto caldo e pesante in modo da non sentire troppo freddo, in questo caso i modelli in jeans o lana pesante sono particolarmente consigliati.

Per quanto riguarda la lunghezza, è importante scegliere il capo più adatto. Una gonna lunga sicuramente protegge le gambe dalle intemperie, anche se non è indicata per tutte. La gonna al ginocchio si adatta a look molto moderni e sensuali, mentre un modello come la minigonna è indicata per le più temerarie che non soffrono troppo il freddo.

Gonne invernali: tendenze

Sono tantissime le varianti di gonne invernali proposte dalle ultime tendenze e sfilate per la prossima stagione. Si va dai modelli a matita, molto lunghe o anche strette, a tubino, passando per i classici tessuti come il jeans oppure in pelle. Si caratterizzano da tagli e tessuti che sono pensati per tollerare abbastanza il freddo e le temperature basse.

La gonna in pelle è il vero must del periodo declinata in varie versioni: rigorosa, sensuale o anche rock, a seconda dell’occasione. Per la stagione si assiste a un ritorno della pencil skirt, ovvero della classica gonna a matita, un modello molto aderente da scegliere in colori vivaci o nell’intramontabile nero impreziosita da dettagli e ricami gioiello.

Tra le tendenze delle gonne invernali, il modello balloon, molto ampio e largo che si addice particolarmente a una festa natalizia. Per il giorno si abbinano a un pullover o dolcevita, mentre per la sera sono indicate delle camicie in seta o dei microtop coordinati. La gonna plissé è un altro classico che non può mancare presente con stampa a quadretti e con una lunghezza sino al ginocchio.

Le gonne in lana o maglina sono una coccola invernale da indossare e disponibili in varie lunghezze: sino al ginocchio oppure lunga fino ai piedi. Vi sono poi anche le minigonne che si addicono molto bene per una serata in discoteca o il classico party di Capodanno.

Gonne invernali: offerte Amazon

Il noto e-commerce di Amazon propone tantissimi modelli del genere con prezzi e promozioni disponibili per ogni tasca e budget. Cliccando sull’immagine si visualizzano le offerte relative. La classifica qui sotto presenta i tre migliori modelli di gonne invernali da sfoggiare in questa stagione scegliendo tra quelli più apprezzati e accompagnati da una descrizione di questo capo.

1)Moviendress donna lunga vita elastica

Un modello di gonna a pieghe dalla vita alta adatta per la stagione autunnale e invernale. Una gonna dal design bello e vita alta elastica. Presenta delle tasche sul lato sinistro e destro. In lana e poliestere con chiusura a coulisse e adatta per ogni occasione. Disponibile in vari colori: marrone, nero,grigio chiaro e vino rosso.

2)Minetom gonne lunga invernale donna

Una gonna a quadri dalla vita alta, un modello a pieghe dalla struttura svasata in lana che tiene caldo per la stagione invernale. Molto morbida per uno stile casual e rilassato. Si adatta a varie occasioni. Disponibile in diversi colori: rossa, nero, marrone, verde, cachi, ecc.

3)Kilt scozzese gonna in velluto a coste

Una gonna per l’autunno-inverno lunga a pieghe, midi con vita elastica. Dotata di tre bottoni nella parte anteriore e tasche sia sul lato destro che sinistro. Molto morbida, traspirante ed elastica. Ha un design elaborato e si adatta sia a eventi sportivi che riunioni. si trova nei colori marrone, nero, blu e rosso.

Alle gonne invernali vediamo quali modelli di stivali abbinare per ogni occasione.

