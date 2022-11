Borse invernali 2022: i trend del momento

Con la stagione invernale che incombe, oltre al proprio guardaroba bisogna anche pensare agli accessori da accompagnare il look. Tra i vari, è impossibile non puntare sulle borse invernali, elementi che caratterizzano il proprio outfit grazie ai tanti modelli e alle tendenze in voga, come si legge nei seguenti paragrafi.

Borse invernali 2022

Sono un accessorio fondamentale da indossare in ogni occasione e accompagnano il look di tutti i giorni. Sono le borse invernali che, per l’occasione, sono presenti in vari modi e modelli per accontentare i gusti di ogni donna. Per la stagione invernale si consiglia di puntare a modelli che siano in materiali resistenti.

I materiali resistenti sono particolarmente indicati perché in caso di pioggia o neve possono proteggere il contenuto della borsa impedendo all’umidità di penetrare all’interno. si consiglia di evitare le borse in stoffa, puntando a materiali diversi, come per esempio, la pelle che è particolarmente indicata per questo periodo dell’anno.

Il periodo invernale può essere l’occasione giusta per sfoggiare determinati materiali. Oltre alla pelle, sono bellissime anche le borse invernali in materiali quali il velluto o il camoscio che sono particolarmente associati a questo periodo dell’anno. Per quanto riguarda le dimensioni, se ne trovano di tutti i tipi: da quelle piccole come la pochette sino ad altre capienti.

Le borse grandi o maxi, quindi particolarmente capienti, sono l’ideale per questa stagione perché permettono di contenere tutto il necessario: dai guanti alla bottiglietta d’acqua sino al thermos di caffè passando per l’ombrello in caso di pioggia. Per i colori si va dai classici come il nero o il blu ad altri come il grigio o bordeaux.

Borse invernali 2022: trend

Per la stagione fredda, le tendenze puntano su diversi modelli di borse invernali pronte per sfoggiarle in ogni momento e occasione. Dai modelli in pelliccia che sono particolarmente apprezzati e tornati alla ribalta, a quelli in velluto, passando per le forme a mezzaluna o impreziosite da dettagli e ricami 3D per andare incontro alle esigenze di ogni donna.

La moda invita a sperimentare anche per quanto riguarda questo accessorio ed ecco che fanno bella mostra borse oversize o micro, super decorate o dal design minimal. Si caratterizzano anche di contrasti e dettagli particolarmente originali. Gli stilisti puntano a modelli con intrecci e ricami oppure in vernice nera per un look deciso.

Si assiste a un ritorno di tessuti lurex e metallizzati, con ricami etnici realizzati in un materiale come la pelliccia, a prescindere se vera o sintetica. Per quanto riguarda le forme: la squadrata o la mezzaluna sono i prototipi che vanno per la maggiore. Gli stilisti puntano a linee strutturate con manico intrecciato oppure a forme a baguette in pelle o tessuto logato con dettagli particolari sulla tracolla.

Ai look bon ton si associano borse invernali a mano dalla forma a bauletto in pelle pastello oppure dalle forme a retrò come nel modello a fisarmonica, come propongono Fendi e Coach. Alcuni stilisti come Moschino si ispirano al surrealismo con il manico a forma di forchetta arrotondata oppue creazioni a mosaico per sorprendere e attirare l’attenzione.

Borse invernali 2022 Amazon

Un accessorio di cui si trovano tantissime offerte e promozioni che sono disponibili sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando la foto si visualizzano le offerte al riguardo. Qui sotto abbiamo stilato una classifica delle tre migliori borse invernali per la stagione che sono molto apprezzate e amate dalle consumatrici accompagnate da dettagli sul prodotto.

1)Chicca borse CTM

Un modello di borsa in pelle scamosciata, in linea con le tendenze di moda. Una borsa di origine italiana a tracolla in pelle con fodera in tessuto. Ha una chiusura a cerniera e disponibile in una serie di colori, quali nero, grigio, blu, cuoio, fango, jeans e rosa. Un prodotto di qualità, molto fine, comoda e della giusta capienza.

2)TcI borse donna

Una borsa in sintetico con fodera in poliestere dotata di cerniera. Un set che comprende, oltre alla borsa, anche la pochette dello stesso colore, per una perfetta parure. Un modello classico, molto semplice nel design ed elegante. Una borsa che si adatta a ogni occasione, adatta sia per uscire che viaggiare. Si trova in vari colori: nero, giallo, blu, bianco, ecc.

3)Miss Lulu borsa donna alla moda

Una borsa elegante e alla moda in pelle sintetica con interno in fodera. Un modello molto spazioso e capiente per riporre qualsiasi cosa: cellulare, iPad, cosmetici, ombrello, chiavi, ecc. Si adatta per qualsiasi occasione: lavoro, viaggi, ecc. Si abbina a vari stili di abbigliamento. Si trova nei colori nero e grigio.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.