Capelli biondi a caschetto, Zendaya cambia look

Nuovo look per Zendaya. La giovane attrice ha sfoggiato su Instagram il suo nuovo taglio, un caschetto color biondo miele e riccio. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Zendaya: chi è?

Zendaya Maree Stoermer Coleman è una delle attrici più promettenti degli ultimi anni ed è anche cantante e ballerina.

È nata in California, ha ventisei anni ed ha esordito al cinema interpretando il ruolo di Michelle “MJ” Jones in “Spider-Man: Homecoming“, “Spider-Man: Far from Home” e “Spider-Man: No way Home“. Zendaya, vestendo i panni di Rue Bennett nella serie televisiva “Euphoria“, è stata l’attrice più giovane a vincere il premio Emmy come miglior attrice in una serie Tv darammatica. Un successo inaspettato che ha lanciato la giovane statunitense nell’Olimpo della recitazione.

Zendaya è anche un’icona di stile, basta pensare che è diventata la testimonial di Valentino ed è seguitissima sui social, su Instagram ha oltre 167 milioni di followers.

Zendaya cambia look: il caschetto biondo mosso

Si sa, noi donne spesso abbiamo voglia di cambiare completamente il nostro look. Ci vuole sicuramente coraggio, soprattutto quando il taglio che vogliamo fare è qualcosa di radicale, un taglio davvero diverso da quello che siamo abituate ad avere.

Zendaya ha deciso di mettersi in gioco, cambiando radicalmente il suo look. Da quando era una ragazzina, la giovane attrice statunitense ha sempre avuto i capelli lunghi, ogni tanto ricci, ogni tanto lisci, ma sempre lunghi. Non ha mai avuto il coraggio di cambiare hair look, fino a poco tempo fa. A fine dicembre, infatti, la fidanzata di Tom Holland ha postato su instagram una foto col suo nuovo taglio, un long bob mosso, mantenendo però il suo naturale colore di capelli, castano cioccolato, appena schiarito da dei riflessi color nocciola. La giovane attrice, nei giorni scorsi, ha deciso però di cambiare anche il colore, passando così al biondo miele.

Il look scelto da Zendaya sembra essere perfetto per l’arrivo a breve della primavera, la tecnica usata pare essere quella del balayage, impreziosito da un leggero effetto ombrè. Le radici sembrano infatti essere più scure rispetto alle lunghezze, così il look risulta essere più naturale. L’effetto finale è sicuramente sunkissed, la capigliatura ha infatti un aspetto luminoso e naturale allo stesso tempo.

Consigli se si vuole passare al caschetto come Zendaya

Il caschetto è un taglio che sta davvero spopolando nell’ultimo periodo. Molte le star che sono passate a questo tipo di taglio, non solo Zendaya. Ci state pensando anche voi? Siccome ne esistono moltissime versioni, ecco per voi alcuni consigli: