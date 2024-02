Nel mondo digitale ogni parola conta. Ogni commento, ogni post, ogni gesto può essere analizzato, criticato e interpretato in modi che spesso sfuggono alla logica comune. È ciò che è accaduto recentemente quando Fabio Maria Damato, manager e stretto collaboratore di Chiara Ferragni, ha lasciato un commento sotto una foto per sponsorizzare il gelato Sammontana, pubblicata dalla stessa Ferragni durante l’estate scorsa.

Il commento, apparentemente innocuo e spontaneo, ha generato un dibattito acceso sui social media e sui media tradizionali. “Ca**o che buono quello al caramello”, ha scritto Damato sotto il post, suscitando reazioni di sorpresa, disapprovazione e curiosità. Come mai un manager così influente e vicino a una figura pubblica così importante come Chiara Ferragni si è esposto in questo modo?

Il 19 giugno 2023, Chiara Ferragni ha condiviso con entusiasmo un post promozionale del gelato Sammontana, in cui ha espresso la sua preferenza per il gusto al caramello. Tuttavia, è stato il commento di Fabio Maria Damato, lasciato sotto lo stesso post, a sollevare un certo scalpore tra i seguaci dell’influencer. “Ca**o che buono quello al caramello”, ha scritto il manager, utilizzando un linguaggio informale e colloquiale che ha sorpreso molti.

Le reazioni al commento di Damato non si sono fatte attendere. Numerosi utenti hanno espresso disappunto e sorpresa per il linguaggio poco appropriato, soprattutto considerando il ruolo professionale del manager e la visibilità pubblica di Ferragni. Alcuni hanno suggerito che Damato avrebbe potuto manifestare il suo apprezzamento in modo più raffinato e coerente con il suo status di figura pubblica nell’ambito dell’intrattenimento digitale.

Chiara Ferragni: implicazioni sul lavoro

Questo episodio ha sollevato interrogativi riguardo al futuro della partnership tra Chiara Ferragni e Sammontana. In un contesto in cui entrambi sono oggetto di indagini per presunta truffa aggravata in un altro caso, la reazione pubblica al commento di Damato ha aggiunto ulteriori incertezze sulla solidità della collaborazione. È ancora incerto se la prossima campagna estiva vedrà la ripetizione della partnership tra l’influencer e il marchio di gelati.

Chiara Ferragni: l’impatto sulle collaborazioni future

Il destino della collaborazione tra Ferragni e Sammontana è ancora incerto. Mentre un singolo commento non dovrebbe essere sufficiente per interrompere un accordo di sponsorizzazione, l’attenzione negativa generata potrebbe influenzare le decisioni future delle due parti coinvolte. Resta da vedere se questo episodio avrà un impatto duraturo sulle relazioni commerciali tra le due parti.

Il commento di Fabio Maria Damato sul gelato Sammontana ha scatenato un dibattito su una serie di questioni, dall’etichetta professionale all’autenticità nell’era dei social media. È un promemoria che nel mondo digitale ogni parola conta e che l’immagine pubblica deve essere gestita con cura, anche nei momenti più casuali e apparentemente insignificanti.

