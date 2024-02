Dopo il caso del pandoro tra Chiara Ferragni e Fedez le cose sono precipitate. I due si sono lasciati? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Crisi Chiara Ferragni-Fedez: questa volta si sono lasciati davvero

Da diverse settimane si rincorrono le voci circa una crisi tra l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il marito, il rapper Fedez. IL tutto è iniziato dopo che la Ferragni è stata indagata per truffa aggravata per il caso del pandoro griffato. L’influencer sembra infatti non abbia gradito alcune storie del marito e, inoltre, qualche settimana fa era stata vista mentre entrava in un palazzo a Porta Venezia, dove c’è lo studio legale di uno degli avvocati divorzisti più famosi d’Italia. Nelle ultime settimane, inoltre, i due non hanno più pubblicato storie insieme, come erano soliti fare prima e Chiara è andata spesso via, come i giorni trascorsi a Champoluc in un lussuoso hotel, senza però Fedez. Tutto questo ha fatto pensare che tra i due ci fosse una crisi. Lo scorso fine settimana il rapper ha festeggiato il compleanno del padre, Franco Lucia e, anche in questa occasione, la moglie non era presente, anzi era in Liguria con i figli, Leone e Vittoria, la madre e la sorella Valentina. Inoltre Chiara, pubblicando una foto insieme ai figli, la madre e la sorella, ha scritto le seguenti parole: “grazie alla vita per una famiglia e per degli amici che non ti lasceranno mai”. Secondo molti anche questa sarebbe una conferma dell’allontanamento tra Fedez e Chiara Ferragni, perché sembrerebbe proprio una frecciatina dell’influencer al marito.

Chiara Ferragni-Fedez: l’indiscrezione che smentisce la crisi

Sono tante le cose nelle ultime settimane che fanno pensare a una crisi tra Chiara Ferragni e il marito Fedez, che ormai non si vedono insieme da davvero tanto tempo, da prima che scoppiasse il caso del pandoro, per il quale la Ferragni è indagata per truffa indagata. In queste settimane, inoltre, sono anche tante le collaborazioni saltate per la Ferragni, l’ultima in ordine di tempo quella con la Cartiere Paolo Pigna S.p.a, che ha dato la seguente motivazione: “esclusa la collaborazione con soggetti terzi, sanzionati dalle autorità, per aver assunto comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”. Il danno d’immagine a seguito dello scandalo è davvero enorme per Chiara Ferragni e tutto ciò non è certo facile da gestire anche in famiglia. Se, come appena detto, sono tanti gli indizi che fanno pensare che tra Chiara e Fedez la relazione sia arrivata al capolinea, c’è chi invece smentisce categoricamente questa cosa. Si tratta di Alessandro Rosica, detto anche l’investigatore social. Alessandro ha pubblicato una storia smentendo appunto la crisi tra la Ferragni e il marito. Ecco cosa ha scritto: “smentisco categoricamente la crisi Ferragnez al 100 %. Non si sono lasciati e non hanno litigato.” Insomma, prima o poi la verità sicuramente verrà fuori.

