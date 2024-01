Non c’è pace per Chiara Ferragni. Nei giorni scorsi ha pubblicizzato su Instagram un hotel a Champoluc ma gli insulti hanno portato i proprietari a rimuovere il post. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire cosa è successo.

Chiara Ferragni pubblicizza un hotel a Champoluc, ma lo affonda: “Radioattiva per i brand”

Lo scorso weekend Chiara Ferragni è stata ospite in un noto hotel in montagna, a Champoluc, con alcuni amici. Come era solita fare prima dello scandalo del pandoro griffato, la moglie di Fedez ha voluto rendere partecipi i propri follower della propria esperienza in questo hotel. Chiara ha così taggato l’hotel in questione ma il risultato non è stato affatto quello sperato dalla nota influencer. I proprietari dell’hotel De Mascognaz hanno apprezzato e condiviso il post sul proprio profilo ma, dopo poco sono stati sommersi da insulti dai vari utenti tanto che hanno dovuto rimuovere il post. Queste le parole della proprietaria al Gambero Rosso: “certo, abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto.” Ai frequentatori dei social la cosa però non è sfuggita, queste le parole di Karim De Martino, giornalista esperto in marketing, sul proprio profilo Linkedin, allegando anche alcuni screenshot a testimonianza che gli hater si erano accaniti contro la struttura: “Chiara Ferragni ha fatto un test. Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post. Come siamo arrivati a tanto? Possibile che in poche settimane quello che era il sogno per ogni brand, ovvero essere menzionato da Chiara Ferragni, ora sia diventato un boomerang che porta solo odio e una pioggia di insulti? Qui in Usa direbbero che Chiara Ferragni è “radioattiva” in questo momento, termine che viene usato quando una persona o un argomento provocano una immediata reazione di odio e commenti negativi sui social.”

La visita di Chiara Ferragni all’hotel

E’ stata la stessa manager dell’Hotellerie De Mascognaz ha raccontare al Gambero Rosso come è stata la visita dell’influencer: “ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se potesse farci piacere che la Chiara passasse un weekend qui da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio.” Chiara Ferragni ha postato due foto, una dall’esterno e una dall’interno dell’hotel, e sono bastate per scatenare l’inferno. Adesso Chiara ha i commenti filtrati, mentre l’hotel no, perciò si sono trovati sommersi da insulti da parte degli hater e proprio per questo motivo hanno dovuto eliminare il posto di Chiara che avevano condiviso nel proprio profilo. Insomma, non c’è davvero pace per l’influencer e imprenditrice.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Approvata la Legge Ferragni, Chiara: “Lieta del lavoro del Governo”

Terapia EMDR, il percorso di Chiara Ferragni tra vergogna e sensi di colpa