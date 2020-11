Con l’avvicinarsi del Natale, oltre ai regali e agli addobbi, si pensa anche a come addobbare e decorare la casa. Una delle cose che non possono assolutamente mancare sono le candele natalizie. Vediamo alcune delle migliori e le essenze adatte per il periodo festivo.

Candele natalizie

In occasione del Natale, è importante che tutto sia in ordine e perfetto per accogliere i vostri ospiti che si siederanno a tavola a banchettare e consumare qualsiasi leccornia. Uno degli aspetti da non trascurare sono sicuramente le candele natalizie che rendono più bella e gioiosa l’atmosfera della casa. Quelle maggiormente in voga e apprezzate, oltre che molto usate sono le classiche candele cilindriche, ma si trovano anche tantissime altre varianti.

Dalle candele sferiche, cilindriche, rosse, cangianti oppure anche quelle dorate, perfette per il Natale, sono tantissimi i modelli da mettere sulla tavola. I colori sono assolutamente significativi al momento della scelta delle candele natalizie: dal rosso, il colore simbolo del Natale, espressione di eleganza e raffinatezza da avere in tavola. Ci sono anche candele sferiche dalle forme e volumi diversi.

Si trovano in commercio anche candele molto lunghe e sottili che sono perfette da usare come centro tavola.

Si adattano a molti candelabri indicati sia per uso interno che esterno. Bianche, rosse, classiche o in forme sgargianti, oppure decorate a mano, basse o larghe, le candele natalizie sono tra gli acessori da usare in quanto portano luce e accoglienza sulla tavola e nella casa, in generale.

Potete usarle sia come centro tavola, ma anche come segna posti per i vari ospiti o ancora se avete un caminetto, sono ottime da posizionare ed esaltano il focolare.

Potete posizionarle anche sul balcone o il terrazzo, in camera da letto o anche in bagno, soprattutto se sono profumate per creare una particolare atmosfera.

Candele natalizie: essenze

Per quanto riguarda le essenze delle candele natalizie, sicuramente potete spaziare. Alcune delle migliori essenze ricordano il Natale e sono a tema di questa festività. Quindi, in commercio, è possibile trovare essenze agli agrumi, come arancia o mandarino oppure la cannella, o qualcuna ricorda l’aroma e il profumo dei biscotti e sono perfette per decorare la casa.

Tra le candele natalizie, alcune delle migliori sono, senza dubbio, le Yankee Candle disponibili in tantissimi formati e ricche di vari aromi: dal gelsomino alla cannella, appunto, sino alla rosa, ma anche al legno di cedro oppure ambra sino ad arrivare al pino o all’abete che ricordano il periodo natalizio.

Sono diverse le candele che profumano di Natale, tra cui le note di agrumi e del pino siberiano che evocano questo periodo ricco di luminarie e festeggiamenti sino all’essenza a base di mandarino, cannella e fava che dona alla casa una atmosfera intima e piena di affetto. Alcune di queste candele sono a base di resina di pino oppure una miscela che comprende balsamo di abete, incenso, lavanda e ambra.

Sono disponibili in varie profumazioni: dalla menta alla cannella speziata. Scegliete l’essenza che più vi piace per profumare la vostra casa e darle quell’atmosfera perfetta per questo periodo magico dell’anno. Per il bagno, vanno benissimo le candele natalizie alla rosa oppure al vetiver che è davvero ottimo mentre vi rilassate.

Candele natalizie Amazon

Dal momento che le candele natalizie possono anche essere un dono particolarmente gradito in occasione di questa festività, sul sito di Amazon sono diverse le tipologie e le essenze diverse tra cui scegliere approfittando dei vari sconti e promozioni in merito. Se cliccate sulla foto potete verificare alcuni dei migliori articoli con le relative promozioni. Qui potete trovare una classifica che vi illustra alcuni di questi articoli scelti tra quelli più venduti e apprezzati dagli utenti della nota piattaforma online.

1)Yankee Candle confezione regalo

Una confezione che comprende ben 8 candele complete di ogni accessorio per creare la giusta atmosfera per il vostro Natale. Sono racchiuse in una scatola color avorio dallo stile retrò che dona sicuramente gioia e serenità. Sono candele profumate a base di cannella e arancia speziata. Potete trovarle in vari formati. Si possono accendere sia una per volta, ma anche tutte insieme per creare la perfetta atmosfera. Il prodotto più venduto in questa categoria.

2)Yinuo candle candele profumate

Sono un set di 4 candele che raffigurano alcuni simboli del Natale, tra cui Santa Claus, la renna, il pupazzo di neve e anche il biscotto in marzapane a forma di omino. Le fragranze sono cannella e mela, abete di balsamo, lavanda e biscotto di Natale. Le candele sono realizzate con olio essenziale e cera di soia. Dona una atmosfera gioiosa e serena all’ambiente. Potete usarle anche in bagno, per lo yoga e l’aromaterapia. Un prodotto di Amazon’s Choice.

3)Set di due candele natalizie con lumino a LED

Un set che comprende due candele natalizie a forma di pupazzo di neve realizzato in PVC con materiale a LED, infrangibile e durevole. Sono di piccole dimensioni e si possono appendere alle pareti o all’albero.

