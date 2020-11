Durante il periodo natalizio, le candele profumate sono uno dei regali maggiormente usati. Quando si dice candele, si pensa subito alle Yankee Candle, il marchio più famoso in circolazione. Per un regalo o profumare la casa, ecco quali fragranze scegliere e le promozioni sul sito di Amazon.

Yankee Candle

Sono candele profumate in cera che da sempre riscuotono grandissimo successo al punto di essere tra quelle maggiormente apprezzate e vendute. Sono tantissimi che le regalano a Natale o le usano per portare un po’ di freschezza e aroma diverso alla casa oppure alla stanza del bagno. Le Yankee Candle sono molto note proprio per via delle fragranze e del fatto che usino materie prime di qualità.

Inoltre, a differenza delle altre candele che si trovano in circolazione, non fanno fumo.

Per crearle, si usano estratti naturali e oli essenziali direttamente dalle materie prime. Sono candele decorate e colorate per la casa che sicuramente vi ruberanno i sensi e che vorrete collezionare creando la vostra personalissima scorta ricca di profumi e fragranze completamente diverse.

Le Yankee Candle si trovano in commercio in vari formati in modo che possiate scegliere quello che maggiormente vi piace. Le Jar, ovvero le giare e i bicchieri sono in varie dimensioni, realizzati in contenitori di vetro molto fragili.

Vi sono poi le Tea Light che potete usarle anche in acqua in quanto sono galleggianti. Si consiglia di usarle sempre su un piattino o porta candele evitando il contatto diretto con mobili, superfici in legno, ecc.

Vi sono poi le tartine profumate, i modelli Sampler o Votivi si accendono dentro un bicchierino il cui diametro non deve essere troppo largo in quanto la candelina rischia di esaurirsi in breve tempo.

Ci sono poi degli accessori come i piatti poggia candele che racchiudono la giara e proteggono i moboli e le superfici in legno.

Yankee Candle: fragranze

Dal rosa al gelsomino sino alla cannella che sa molto di atmosfera natalizia, sono tantissime le fragranze Yankee Candle con cui inebriare ogni stanza e angolo della casa. La fragranza Fresh dà alla casa un tocco di brezza marina, lenzuola fresche e bucato appena steso e regala a ogni ambiente una profumazione unica e di pulito.

Una delle sensazioni più rilassanti e una di quelle maggiormente olfattive è Clean Cotton che, come dice il nome sa di cotone pulito e fresco, abbinato a delle note floreali con una aggiunta di limone. Lemon Lavender è una fragranza pulita che mescola citronella e fiori di lavanda, oppure la Baby Powder adatta per la casa dall’aroma rilassante e rigenerante.

Una delle fragranze delle Yankee Candle maggiormente apprezzate è White Tea, ovvero tè bianco molto delicata con l’aggiunta di un tocco di limone. Una fragranza particolarmente seducente è la Vanilla, molto dolce e zuccherina. La fragranza Vanilla Cupcake ricorda il classico dolce americano al sapore, appunto, di vaniglia.

Serengeti Sunset è molto delicata e dal profumo inebriante adatta a una occasione più sensuale in quanto mescola i profumi speziati tipici dell’Oriente. Fluffy Towels sa di biancheria appena lavata con un tocco di mela, limone e lavanda.

Yankee Candle Amazon

Per chi ama le Yankee Candle e vorrebbe regalarle per Natale oppure per un tocco di fresco e aroma per la casa, sul sito di Amazon è possibile trovare diverse candele profumate approfittando di diverse promozioni e offerte a cui è impossibile non rinunciare. Se cliccate sulla foto è possibile visualizzare alcuni di questi prodotti. La classifica qui sotto vi aiuta a scegliere alcune delle migliori Yankee Candle tra quelle maggiormente consigliate sia dagli utenti, ma anche da Amazon.

1)Yankee Candle candela profumata

Si trova in giara grande dalla fragranza avvolgente, morbida e dolce considerando anche il nome Sweet Nothings, ovvero Paroline dolci. Una coccola per un momento da dedicare a te stessa e rilassarti. L’aroma è chiaro e costante e riempie tutta la stanza. La fragranza dura fino a 150 ore ed è dotata di coperchio per riuscire a preservare l’aroma. Un prodotto Amazon’s Choice in vendita con l’11%.

2)Yankee Candke, Grey, candela grande vaso

Una fragranza che trasmette calma ed equilibrio grazie alle note delicate del gelsomino che si fondono con il patchouli e il muschio ambrato. Dura fino a 150 ore con il coperchio per preservarne la fragranza. Una dimensione adatta sia per i piccoli che grandi spazi. Una profumazione appena percettibile. In vendita con il 26% di sconto e un prodotto Amazon’s Choice.

3)Yankee Candle candela profumata in giara grande

Una candela in giara grande dal noem Soft Blanket che dona piacevoli sonni, notti riposanti e tranquille soprattutto grazie agli aromi di agrumi, vaniglia e ambra, quindi gusti fruttati e orientali che si mescolano insieme creando questa candela che ha una profumazione di circa 150 ore. In vendita con il 3% di sconto.

