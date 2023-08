Il cameo di Samantha in And Just Like That: sapevate che vale un milione di dollari?

And Just Like That: e se vi dicessimo che il cameo di Samantha, nella stagione 2 dela serie TV sequel di Sex and the City, vale un milione di dollari? Volete saperne di più su questa nostalgica e divertentissima serie TV? Allora conosciamone insieme, un po’ tutti i dettagli.

And Just Like That e il cameo di Samantha: vale oltre un milione di dollari

Nell’ultima puntata della seconda stagione di And Just Like That, Kim Cattrall, l’attrice che interpreta la tanto amata Samantha, è comparsa in un cameo che ha fatto molto discutere prima della sua messa in onda. Vediamo insieme il perché: prima di tutto, l’episodio, disponibile su Sky e Now da venerdì 25 agosto, è la fine, o comunque il punto di arrivo, di un percorso complicato e difficile. Tra i seguaci annaniti, ci sarà sicuramente chi da tempo rimpiange la presenza della quarta componente del gruppo di amiche, ma ci sono anche intenditori, che vedrebbero un remake del film come qualcosa di assolutamente vecchio e stantio.

Per questa comparsa, un piccolo frammento di cameo, l’attrice sarebbe stata pagata un milione di dollari. Dunque, sembrerebbe che il ritorno della cara Samantha, anche se davvero fugace, abbia dato vita a un grande seguito!

Di che cosa tratta il cameo di Samantha in And Just Like That?

Anche se, in Sex and the City, vediamo la storia di quattro amiche legatissime Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte, sappiamo da molte indiscrezioni che nella vita vera Kim Cattrall (Samantha, per l’appunto) e Sarah Jessica Parker (Carrie), non si erano mai sopportate. Ecco perché la Kim, quando le era stato proposto, aveva scelto di rifiutare di partecipare al sequel tanto atteso. E per sostituirla, poi, gli autori avevano proposto personaggi disinvolti e forti, ma tutto sembra essere stato vano.

Ma allora, di che cosa tratta questo famigerato cameo? La scena, la comparsa in sè, dura circa un minuto e va in scena all’inizio dell’episodio, l’ultimo della seconda serie. Samantha, che ormai vive a Londra, è a bordo di un taxi e chiama – come ai vecchi tempi – Carrie. Esistono blog, siti e giornali che parlano, anche in modo completo ed esaustivo, della discussione tra le due amiche-nemiche nella realtà. Ma noi, preferiamo senza ombra di dubbio, lasciare agli spettatori la possibilità di vedere coi propri occhi e sentire con le proprie orecchie, tutto il dialogo.

And Just Like That: per ricapitolare

Ma dove avevamo lasciato le 4 amiche nella prima stagione di And Just Like That, andata in onda diversi anni dopo il film del 2010, che risultò purtroppo un vero e proprio flop? Vediamo una piccola panoramica.

Prima di tutto, vediamo che Carrie si trova di fronte a una difficoltà non indifferente: in effetti è stata costretta a registrare l’audiolibro con le sue memorie, un racconto dell’ultimo anno da neo-vedova… improvvisamente, non è più in grado di parlare. Per fortuna però, può contare sul supporto delle sue amiche Miranda e Charlotte. Di contro, anche Miranda sta cambiando pelle: è infatti pronta a partire col suo nuovo compagno per Los Angeles. E Charlotte? Possiamo solo dirvi che anche per lei, la vita sarà davvero sorprendente.

Vi lasciamo quindi con la curiosità circa le vicende delle quattro amiche, per la seconda stagione di And Just Like That, di cui è stata confermata anche una terza!