In estate, complice anche il caldo e le alte temperature, può capitare di avere gambe stanche e appesantite. Per contrastare questa problematica e favorire una migliore circolazione, le calze a compressione graduata possono essere la giusta soluzione, anche per i tanti benefici che danno al corpo stimolando l’afflusso sanguigno.

Calze a compressione graduata

Più che identificarle come calze, sono note soprattutto come strumenti che favoriscono una migliore compressione della gamba in maniera decrescente, quindi dal basso verso l’alto. Le gambe gonfie e i disturbi della circolazione si possono attenuare con le calze a compressione graduata che possono aiutare coloro che soffrono di queste problematiche.

Sono disponibili in vari modelli, anche a seconda dei vari gradi di compressione e delle occasioni più adatte nelle quali indossarle.

Solitamente sono in filati di ottima qualità per cui si hanno calze dal design particolarmente raffinato. I gambaletti, le autoreggenti, ma anche le calze a fantasia sono solo alcuni dei modelli da indossare.

Sono di vari modelli, a seconda anche della problematica da trattare. Ci sono calze preventive che trattano il problema dell’insufficienza venosa e delle patologie venose, terapeutiche, quindi adatte per un trattamento conservativo delle malattie che riguardano le vene, ma anche la circolazione.

Si distinguono anche in base al tipo di compressione che può essere leggera, moderata, forte o anche molto forte. Le calze a compressione graduata sono in poliammide ed elastan, materiali usati per realizzarle e dare il giusto benessere alle gambe e alla circolazione, in generale. Possono essere sia a punta aperta che chiusa nei colori nero, beige o carne.

Calze a compressione graduata: benefici

Sono delle calze da indossare per stare comode e in salute. Le calze a compressione graduata permettono di migliorare la circolazione delle gambe e favorire un buon afflusso sanguigno in modo da non avere gli arti inferiori che siano troppo pesanti e stanchi. Forniscono una maggiore compressione soprattutto quando il corpo si trova in momenti sotto sforzo.

Sono modelli traspiranti che aiutano la circolazione sanguigna a svolgere in maniera corretta la propria azione. Sono utili anche per prevenire disturbi che riguardano le malattie venose e, quindi, l’insufficienza venosa. Sono consigliate anche per trattare il problema delle vene varicose, molto comune nel sesso femminile.

Esercitano una compressione graduata, quindi in modo graduale che va dal basso verso l’alto, parte dalle caviglie arrivando alle cosce. In questo modo, stimolano la circolazione sanguigna favorendo il ritorno dell’afflusso del sangue al cuore. Forniscono ai muscoli maggiore ossigeno e cercano di evitare la ritenzione dei liquidi negli arti inferiori.

Le gambe gonfie e la ritenzione idrica possono essere dei fattori di rischio per l’insorgenza delle vene varicose, ma l’uso delle calze a compressione graduata aiuta ad attenuarla. L’uso di queste calze permette di prevenire le trombosi. Si consiglia di indossarle per almeno 40-45 giorni, a seconda anche del parere dell’esperto in modo da trarre i massimi benefici.

Calze a compressione graduata offerte

Sono dispositivi disponibili nel noto e-commerce di Amazon dovesi possono trovare articoli a basso costo approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando la foto si visualizzano le informazioni del prodotto. La classifica stila i migliori modelli di calze a compressione graduata per la donna scegliendo tra quelli maggiormente apprezzati con la descrizione di ciascun articolo.

1)Scholl light legs calze compressione graduata

Sono una confezione di calze a compressione graduata da 60 denari disponibile nel colore nero. Un modello coprente, opaco disponibile anche nella taglia XL, compreso la M e la S. Riattivano la circolazione prevenendo anche le gambe stanche o appesantite. Danno un aspetto migliore e una forma diversa alle gambe. In vendita con lo sconto del 24%.

2)Danish Endurance calze a compressione graduata

Sono un modello in cotone nella confezione da tre paia adatto sia per l’uomo che la donna. Sono indicate sia per lo sport come la corsa, il running, ma anche per recuperare dopo uno sforzo e per la circolazione. Garantiscono le migliori performance sportive. Sono disponibili nei colori bianco, nero e grigio con offerta del 15%.

3)Gambaletti compressione graduata

Un modello dalla compressione forte da circa 70 denari. Prevengono i disturbi venosi, la stanchezza, ma anche la pesantezza delle gambe. Sono in poliammide ed elastomero. Permettono di combattere l’insufficienza venosa. Indicate alle donne in gravidanza o che svolgono un lavoro in cui sono sempre in piedi. Sono made in Italy e disponibili nei colori nero e color carne.

Oltre alle calze a compressione graduata, consigliamo anche altri rimedi per le gambe gonfie durante l’estate.