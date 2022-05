Chi svolge un lavoro in cui sta spesso in piedi può andare incontro a problemi di vene varicose, trombi e gonfiori agli arti inferiori. Per trattare questo problema, si possono indossare le calze a compressione graduata che permettono di apportare i giusti benefici dando un po’ di sollievo e di freschezza alle gambe.

Calze a compressione graduata

Sono delle calze utili a chi lavora per tantissimo tempo in piedi che proteggono le gambe ed esercitano sugli arti inferiori una compressione che è compresa tra i 18 e i 20 mmHG. Non tutti i modelli di calze a compressione graduata sono uguali dal momento che vi sono tipologie che hanno uno spessore pari a circa 40 denari.

Altre sono spesse e coprenti con l’opacità che va tra i 70 e i 140 denari.

Questo modello si distingue da altri perché tonifica maggiormente la zona delle gambe ed è indicato per coloro che hanno delle ragnatele di venuzze negli arti inferiori. Si possono indossare benissimo sotto la gonna e i pantaloni senza perdere di femminilità.

In commercio sono tantissime le tipologie pronte a soddisfare i bisogni e le esigenze di ogni donna. Si va dal classico collant passando per il monocollant arrivando anche all’autoreggente e al gambaletto.

Ogni modello si caratterizza per una compressione diversa utile a migliorare la circolazione venosa.

Cambia anche il tipo di materiale e tessuto. Alcune donne, a causa dei problemi legati alle vene, le indossano anche nei mesi caldi e, in quel caso, sono realizzate in un tessuto più leggero adatto al periodo estivo. Per l’estate, gli autoreggenti e i gambaletti sono l’ideale anche per dare sollievo alle gambe stanche.

Calze a compressione graduata: benefici

Sono molto importanti ed efficaci da indossare dal momento che stimolano la circolazione sanguigna in modo da dare sollievo alle gambe stanche e a chi ha problemi di natura venosa. Infatti, le calze a compressione graduata sono indicate soprattutto per chi ha problematiche di vene varicose oppure varici che sono dolorose.

Si chiamano in questo modo proprio per il tipo di pressione che esercitano sulla gamba in modo da favorire il ritorno della circolazione dal basso verso l’alto, quindi dagli arti al cuore in modo da migliorare anche l’ossigenazione dei muscoli. Solitamente la compressione aumenta nella zona del piede e della caviglia per poi andare a diminuire intorno alle ginocchia e cosce.

La compressione ricorda un po’ il massaggio e permette di prevenire il ristagno dei liquidi, limitare la comparsa delle vene varicose e anche della formazione di possibili trombi. Chi indossa le calze a compressione graduata va incontro a una serie di benefici e vantaggi utili per il benessere degli arti inferiori.

Come già detto, migliorano l’ossigenazione dei muscoli, supportano la circolazione del sangue verso il cuore. Combattono il ristagno dei liquidi che possono formarsi, riducono il gonfiore. Aiutano a contrastare la formazione sia delle vene varicose che dei disturbi venosi. Prevengono anche la formazione di trombi. Al momento di indossarle, bisogna che non presentino pieghe e non è necessario tirarle in maniera eccessiva.

Calze a compressione graduata Amazon

Sono calze che si possono trovare a ottimi modelli e sconti sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica propone i tre modelli di calze a compressione graduata scelti tra quelli più venduti e desiderati dagli utenti di questo e-commerce accompagnati da una descrizione di ciascuno.

1)3 coppie calze a compressione graduata

Sono dei gambaletti adatti anche per lo sport, si possono indossare in gravidanza e durante i viaggi in aereo. Hanno una compressione tra i 15 e i 20 mmHG e sono adatti per edemi, flebiti, ma anche insufficienza venosa. Potenziano la circolazione per un miglioramento della zona muscolare negli arti inferiori. Prevengo i crampi e l’affaticamento. Il prodotto più venduto.

2)Relaxsan Microfibra 880M collant contenitivi

Sono dei collant a compressione graduata da 140 denari molto morbidi e caldi grazie alla microfibra con cui sono realizzati. Sono in fibra poliammidica ed elastan. Adatti per coloro che soffrono di insufficienza venosa, gonfiori e vene varicose. Il tallone e la punta sono rinforzati. Disponibile nei colori nero e carne. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Odtmger calze a compressione

Sono 7 paia di calzini sia per donne che uomini che arrivano fino al ginocchio. Sono particolarmente adatti per la corsa e il ciclismo. Sono realizzati in tessuto traspirante che mantiene una buona temperatura. Un prodotto fresco e confortevole. Sono di vari colori e prevengono sia i crampi che il gonfiore. Sono indicate anche dagli allenatori. Permettono di risparmiare fino al 10%.

