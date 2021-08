Gambe pesanti in estate: cause e rimedi

Complice il caldo e l’afa, le gambe possono essere maggiormente affaticate. Sono diverse le cause delle gambe pesanti, ma i rimedi adatti possono attenuare e alleviare l’affaticamento e averle nuovamente belle e idratate. Vediamo cosa usare e in che modo.

Gambe pesanti in estate

Si tratta di un problema che non è soltanto estetico, ma è soprattutto di salute. Le gambe pesanti e doloranti si possono anche accompagnare a delle vene gonfie, indolenzimento e formicolio che attraversano questa zona del corpo. Una sensazione terribile che dona pesantezza, non solo alle gambe, ma a tutto il corpo, in senso generale. Quando fa caldo sono un problema molto comune che interessa diversi soggetti di sesso femminile.

In questi casi, la prevenzione può sicuramente aiutare dal momento che alleggerisce le gambe in modo da non avere più quella sensazione di pesantezza e gonfiore che le contraddistingue.

Per questa ragione, una buona prevenzione parte anche dalla tavola e dall’alimentazione con il consumo di alimenti leggeri e stando attenti a non ingrassare ed evitare il sovrappeso.

Le calze elastiche a compressione graduata possono sicuramente aiutare a prevenire il problema dal momento che prevengono la dilatazione dei vasi. Inoltre, muoversi con una certa regolarità e praticare un po’ di sana attività fisica, magari una camminata sulla spiaggia, sono alcuni dei metodi che possono aiutare a correggere questo problema ed evitare le gambe pesanti in estate.

Ci sono poi una serie di rimedi che è bene attuare soprattutto nei mesi caldi per correggere il problema e cercare di prevenirlo.

Bere molto consumando tè e tisane ed evitando o cercando di limitare il consumo di sale. Fare degli impacchi con acqua fredda aiuta a riattivare la circolazione e quando si dorme è bene stare con le gambe sollevate.

Gambe pesanti in estate: cause

Oltre ai rimedi che è possibile trovare sul sito di Amazon, bisogna anche capire quali possono essere le possibili cause per cui le gambe risultano pesanti soprattutto nella stagione estiva. Con l’arrivo del caldo e delle temperature elevate, soprattutto in questi ultimi giorni, emergono una sorta di piccoli fastidi e le gambe pesanti sono una diretta conseguenza.

Sono disturbi e problematiche che interessano soprattutto il sesso femminile, ma se trattati nel modo giusto con gli adeguati prodotti, possono sicuramente aiutare e tendono a scomparire al fine della stagione estiva quando le temperature sono più fresche e si va verso la stagione autunnale. I fattori per cui si avverte la sensazione di pesantezza alle gambe sono vari.

Oltre al caldo e alle alte temperature, può dipendere anche dal fatto che si svolga un lavoro in cui si sta diverse ore in piedi. In quel caso, sarebbe meglio cercare, ogni tanto, di prendersi una pausa in modo da dare sollievo all’arto inferiore. L’età, il peso, lo stile di vita sono fattori che tendono a influire sulle gambe pesanti e il gonfiore. Mettere delle scarpe non adatte, magari troppo alte in estate, non aiuta e porta ad avere gambe gonfie.

Il caldo dilata le vene e i capillari per cui l’attività circolatoria tende a rallentare, l’ossigeno fa fatica ad arrivare ai tessuti per cui non riesce a drenare nel modo giusto e porta le gambe ad appesantirsi. La ritenzione idrica e l’eccesso di liquidi causano un eccessivo edema che le gonfia ulteriormente dando gambe pesanti e stanchissime.

Gambe pesanti in estate: rimedi

