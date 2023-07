Calzature Birkenstock: le tendenze estive del marchio

Dal modello Arizona a quello Madrid, sono alcune delle tipologie e dei modelli di calzature Birkenstock da indossare in estate in ogni occasione.

Per la stagione estiva si ha bisogno di un paio di scarpe che siano leggere e traspiranti. Cosa c’è di meglio delle calzature Birkenstock, considerate le scarpe ideali da indossare in questo periodo. Scopriamo, oltre ai modelli che già si conoscono, quali sono le altre tipologie del marchio e le offerte promozionali sul noto e-commerce di Amazon.

Calzature Birkenstock

Sono da sempre un marchio di stile e alla moda. Le calzature Birkenstock sono sicuramente un modello ideale e adatto per la stagione estiva. Sono sandali iconici che si contraddistinguono per il loro stile unico e inconfondibile, versatile e adatto a tutti dal momento che sono un tipo di scarpa che fa proprio rima con l’estate.

Un marchio di origine tedesca che è diventato famoso un po’ in tutto il mondo e che caratterizza queste scarpe che hanno un design ergonomico. Sono realizzate in materiali di qualità, oltre a essere indossate in ogni occasione e momento.

Le calzature Birkenstock sono particolarmente apprezzate proprio perché garantiscono il giusto benessere ai piedi dal momento che si caratterizzano per una forma anatomica. Hanno una suola malleabile e si adattano molto bene sia in città, ma anche da indossare al mare oppure alla montagna grazie ai tantissimi modelli a disposizione del marchio.

I primissimi sandali vedono la luce a metà degli anni cinquanta, verso il 1954, e da allora sono in aumento ogni giorno di più le richieste per questo tipo di scarpa molto apprezzata da donne, uomini ma anche da bambini, considerando che vi sono tipologie per tutte le età.

Calzature Birkenstock: i modelli 2023

Per la stagione estiva, le calzature Birkenstock si arricchiscono. Il marchio ha deciso di rivisitare i modelli classici che tutti conoscono impreziosendo di nuovi materiali, colori e dettagli in modo da poter così soddisfare le richieste di ogni consumatore. Per questa ragione, è possibile optare per dei sandali Birkenstock in colori pastello oppure in altre tonalità. Sono scarpe che conquistano anche in estate, come il modello Arizona sempre molto richiesto e voluto, con modelli adatti anche ai bambini. Ci sono poi le ciabatte del marchio che risultano essere molto comode e versatili, adatte per la spiaggia.

Le calzature Birkenstock non si differenziano soltanto per il modello Arizona, considerato il punto di forza di questo marchio, ma è possibile trovare tantissimi altri modelli. I sandali Arosa, per esempio, sono un modello completamente diverso dai soliti, realizzato in pelle scamosciata, aperta sulla punta e sul tallone, assicurano la giusta stabilità al piede.

Un marchio che si contraddistingue anche per il modello Tulum realizzato in pelle scamosciata con il cinturino che avvolge la caviglia. Un tipo di calzatura maggiormente sportiva con un cuscinetto nella suola per garantire il massimo del comfort e del sostegno. I modelli cambiano poi anche forma, passando a quelle arrotondate oppure squadrate come le Big Buckle.

Calzature Birkenstock: promozioni Amazon

Un marchio del genere è reperibile con ottime offerte e promozioni su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica mostra le migliori calzature Birkenstock, scelte tra le più apprezzate e desiderate dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo.

1)Birkenstock Arizona Big Buckle

Sono delle ciabatte oppure sandali a punta aperta con fibbia molto belle e comode, in base al parere delle consumatrici. Si possono trovare nei colori rosa, nero oppure blu metallizzato.

2)Birkenstock Arizona SL Giko-Flor

Un sandalo da donna disponibile fino al numero 47 realizzato in sintetico sia per la suola che per il materiale esterno e interno. Una scarpa che favorisce il benessere del piede con plantare anatomico punto dal design senza tempo che continua a essere molto apprezzato e evoluto.

3)Birkenstock Madrid sandali donna

Questo tipo di sandalo da donna si differenzia dagli altri per essere maggiormente elegante. Inoltre, come altre scarpe del marchio, è sicuramente indice di garanzia e di qualità. Una ciabatta disponibile nei colori nero rosa e molti altri.

Oltre alle calzature Birkenstock, sono tantissimi gli altri modelli di sandali da indossare in estate.