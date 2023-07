Un tempo considerate fuori moda, oggi invece rappresentano uno degli accessori più richiesti della stagione. Ebbene sì, stiamo parlando proprio delle Birkenstock. Grande popolarità dovuta sicuramente alle celebs, che nell’estate 2023 continuano a sfoggiarle orgogliose.

Birkenstock: i modelli preferiti dai vip per l’estate 2023

Complici della svolta fashion anche numerose collaborazioni con brand di lusso, come Marc Jacobs, Celine e Manolo Blahnik. Recentemente poi è stata svelata anche la nuova collezione con Dior. Bisogna ammetterlo, le Birkenstock sono la calzatura perfetta per la stagione estiva: comoda, versatile e soprattutto fresca. Inoltre è possibile scegliere tra una vasta gamma di colori e varianti. Ma quali sono i modelli preferiti dai vip per l’estate 2023? Scopriamolo insieme.

Birkenstock Arizona

Iniziamo dal modello tradizionale, nonché quello più richiesto e conosciuto, ovvero le Birkenstock Arizona. Una calzatura caratterizzata da due fasce superiori con cinturini regolabili a seconda del collo del piede, maxi fibbia e suola in sughero. Ad aver scelto questo modello tanti vip, tra cui Benedetta Porcaroli, Charlotte Casiraghi, Gwyneth Paltrow e Aurora Ramazzotti.

Birkenstock Boston

Amatissime dalle celebrità anche le Birkenstock Boston. Una valida alternativa chiusa ai classici modelli, ideale da indossare anche d’inverno. Il suo design raffinato ma al tempo stesso casual rende questa calzatura molto versatile, adatta ad ogni occasione e stile. Ad averle indossate anche Kendall Jenner e Valentina Ferragni.

Birkenstock Gizeh

Ami le Birkenstock ma non vuoi rinunciare alle infradito? Il modello Gizeh allora fa al caso tuo! Anche questo molto comodo, con punta aperta e suola piatta. Questo modello è stato scelto da vip come Sienna Miller, Julianne Moore e Anne Hathaway.

Birkenstock Madrid Continuiamo poi con le Birkenstock Madrid, realizzate per rendere omaggio alla città spagnola. Questo modello è composto da un solo cinturino che possiamo trovarlo nella versione slim o maxi.

Birkenstock in EVA

Concludiamo la nostra lista dei modelli preferiti dai vip con le Birkenstock in EVA. Questa calzatura è realizzata in EVA, una materia plastica copolimerica di etilene e acetato di vinile. Le sue caratteristiche principali sono l’impermeabilità e il comfort. Un modello assolutamente imperdibile ed ideale anche per andare al mare.

Birkenstock: come abbinare e indossare i modelli preferiti dai vip per l’estate 2023

Come già anticipato, le birkenstock sono una calzatura davvero versatile, di conseguenza possiamo abbinarla con una vasta gamma di look. Per una giornata in spiaggia, possiamo indossarla con un semplice pareo ed un bikini coordinato sopra. Non solo. Perfette anche abbinate ad un pantalone in lino ed una camicetta bianca. Per un look pratico e casual, sfoggiate un pantaloncino in denim, una t-shirt ed ovviamente le vostre birkenstock. Questa calzatura è ideale anche per la sera, con un outfit più elegante e sofisticato: maxi gonna, vestitino lungo, tutina con pantalone morbido. Impreziosite poi il look con gioielli e accessori. Dunque… cosa aspettate? Se ancora non le avete, correte ad acquistarle! Le birkenstock sono ufficialmente la calzatura must have dell’estate 2023.