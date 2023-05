Sandali: i modelli più belli per l’estate

Con la stagione estiva ormai alle porte, bisogna anche pensare a un nuovo modello di calzatura da poter indossare. Tra le varie scarpe, i sandali che siano aperti o chiusi, alti oppure bassi, sono un must have. Vediamo cosa propongono le ultime tendenze in merito e come abbinarli ai vari outfit del periodo per essere alla moda.

Sandali estivi

Quando arrivano le belle giornate e la stagione estiva, giunge il tempo di mettere da parte le scarpe chiuse e puntare su calzature maggiormente in linea con la stagione. I sandali estivi non possono assolutamente mancare e sono il simbolo del periodo, anche perché molto versatili e indicati per ogni tipo di look e outfit.

Innanzitutto, si tratta di calzature comode che possono essere sia con tacco basso, ma anche non molto alto che possano causare problematiche o fastidi. Sono dotati di fasce larghe che permettono di avvolgere comodamente il piede, ma anche di sostenerlo nel modo giusto. Non stringono e dispongono di una suola ammortizzata dotata di cuscinetti morbidi per indossarle anche per tutto il giorno.

Inoltre, i sandali estivi sono considerati un vero e proprio passe partout dell’outfit e delle giornate estive. Alcuni modelli sono particolarmente eleganti e quindi adatti da indossare in ogni occasione e momento come il battesimo, il matrimonio e altri eventi più o meno formali. Si consiglia di fare attenzione ai amteriali e ai dettagli in modo da scegliere il modello adatto.

La sensazione di comfort e comodità è la prima scelta da considerare al momento dell’acquisto. Bisogna anche valutare la forma del proprio piede, che abbia pianta larga, dita a martello oppure piede piatto in modo da trovare quello maggiormente adatto.

Sandali estivi: tendenze

I vari modelli di sandali abbracciano una serie di tipologie anche in base allo stile di ognuno. Si va da quelli molto eleganti sino ad altri in stile minimal o glam oppure casual a seconda dell’occasione e dell’outfit di quel particolare momento o evento a cui si partecipa. I sandali con la zeppa sono gli assoluti protagonisti e proposti sia in pvc che in pelle.

Proprio come l’anno scorso, anche per la stagione estiva, ormai imminente, si punta a modelli ugly e al ritorno dei sandali alla schiava che sono sicuramente un pezzo forte, come si è visto nelle ultime sfilate di moda. I sandali con la zeppa stanno tornando alla ribalta e si vedranno un po’ ovunque, abbinati a vari look e outfit.

Un altro grande ritorno, tipico della moda anni Novanta, sono i sandali granchio che ritornano per la stagione estiva presenti soprattutto nella versione jelly. Una tipologia che è parte dello street style e che presenta delle novità, infatti non si trovano più in plastica, ma in un materiale come la pelle. I modelli ugly sono molto amati dagli stilisti, anche perché abbinabili con tutto.

Si trovano poi i sandali alla schiava con lacci in suede da avvolgere alla caviglia o cinturino, molto elegante in modo da regolarlo. Sono immancabili le classiche Birkenstock, un modello must have molto apprezzato e voluto che detta moda e tendenza anche questa estate. si spazia da una serie di tipologie in modo da indossarli per ogni occasione.

Sandali estivi: offerte di Amazon

Sono calzature disponibili su Amazon con prezzi offerte da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli. La classifica mostra i tre migliori sandali estivi da scegliere tra i più desiderati e voluti con una descrizione di ognuno.

1)Orandesigne sandali con zeppa

Sono un modello con plateau e dotato di cinturino con zeppa che lasciano la punta aperta con la suola in gomma in modo da dare maggiore aderenza. Sono antiscivolo e resistenti all’usura. Hanno un design ergonomico e si adattano per qualsiasi occasione. Disponibili in vari colori: nero, verde, rosso, marrone.

2)Tommy Hilfiger Iconic Elena Sling back

Il noto marchio di moda propone questi sandali con tacco molto alto in poliestere con fodera in sintetico e suola in gomma. La chiusura a fibbia e il tacco a coda di 10 cm. Disponibile nel colore nero, bianco, rosa, arancione, verde, giallo, ecc.

3)Birkenstock Florida 53603

Sono sandali del noto marchio Birkenstock con la fodera in pelle e la suola in EVA. Hanno la chiusura a fibbia e il tacco a blocco. Un modello comodo e di qualità dotato di cinghiette regolabili per poterle adattare. Si trovano nel colore nero e blu.

Insieme ai sandali estivi, anche i migliori pantaloni da indossare in stagione.