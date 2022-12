Caleidoscopio: cast della nuova serie Netflix

Caleidoscopio è la nuova serie Netflix con cui la piattaforma di streaming aprirà l’anno nuovo: difatti la rilascerà in italia il 1° gennaio 2023. Il titolo del prodotto in inglese originariamente era Jigswa, poi cambiato in Kaleidoscope e tradotto con l’omologo Caleidoscopio in italiano.

Sembra che Netflix sia certo che Caleidoscopio saprà solleticare la fantasia e la curiosità dei suoi abbonati. Ma prima di arrivare a questo, vediamo il cast completo.

Caleidoscopio: cast completo della serie

Nei panni del leader del gruppo di ladri che sarà al centro della serie c’è GIancarlo Esposito che sarà infatti Leo Pap, divenuto ladro già da giovane. Pur avendo provato ad allontanarsi da esso, ci ricadrà dopo la perdita della sua famiglia.

Paz Vega è invece Ava Merce, esperta di armi che si nasconde dietro la sua identità diurna di avvocato. Nel ruolo di Judy Goodwin c’è invece Rosaline Elbay e in quello di Bob Goodwin troveremo Jai Courtney. La prima è esperta di esplosivi, il secondo di serrature e sono chiaramente imparentati.

Troviamo poi Peter Mark Kendall nel ruolo del contrabbandiere Stan Loomis e Jordan Mendoza nel meccanico / autista RJ Acosta. Nei ruoli degli agenti di sicurezza ci saranno poi Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Soojeong Son e Hemky Madera.

I due agenti dell’FBI assegnati al caso sono invece Niousha Noor e Bubba Weiler.

Creatori e ideatori della serie sono invece Eric Garcia (conosciuto per il Genio della truffa, Strange but true, Repo men) e Ridley Scott (noto per Blade Runner, House of Gucci, Tutti i soldi del mondo, Assassinio sul Nilo e moltissimi altri prodotti per il piccolo e il grande schermo). Due nomi quindi già noti al grande pubblico per prodotti anche di enorme successo…

Caleidoscopio: curiosità, anticipazioni

Caleidoscopio si presenta come una serie “non lineare” che permetterà cioè al telespettatore di muoversi liberamente tra i suoi otto episodi scegliendo da sé l’ordine di fruizione: ogni puntata si ambienterà infatti un momento differente della storia dei personaggi, con salti avanti e indietro che coprono in totale ben 25 anni di storia, ovvero 24 anni antecedenti al misfatto (la rapina che è perno della storia) e i 6 mesi successivi alla messa in atto del colpo.

Potrebbe non essere quindi semplicissimo tenere il filo della narrazione, ma per certo il prodotto di Netflix sta sollevando la curiosità di molti. Sembra che la miniserie sia destinata a essere una delle proposte più originali degli ultimi tempi… ma saprà soddisfare le aspettative già alte?

Lo scopriremo a partire dall’inizio dell’anno nuovo. Intanto sappiamo che Caleidoscopio si ispira, anche se solo in parte, a una storia realmente accaduta (ma ovviamente romanzata sul piccolo schermo): parliamo della misteriosa sparizione di un bottino di ben 70 miliardi di dollari in quel di Manhattan, verificatasi in concomitanza con l’uragano Sandy.

Non resta che attendere il 1° gennaio 2023 per scoprire se il pubblico riuscirà a raccapezzarsi nell’esperienza immersiva della miniserie Caleidoscopio oppure se il progetto sarà troppo ardito (o troppo poco rispetto alle premesse!) per i telespettatori.