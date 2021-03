Dal set di Milano fino a quello sulle piste da sci a Gressoney: tutti i look di Lady Gaga per le riprese del film The House of Gucci.

House of Gucci, i look di Lady Gaga

La cantante Lady Gaga, alla sua seconda prova da attrice dopo il film A star is born con Bradley Cooper, interpreta il personaggio di Patrizia Reggiani nel film The House of Gucci.

Quest’ultima, conosciuta anche con il nome di Lady Gucci, fu condannata a 26 anni di carcere per aver commissionato l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci. Il rampollo della famiglia Gucci è interpretato nel film da Adam Driver. Lady Gaga è approdata in Italia sfoggiando una serie di look che omaggiano il Made in Italy. Anche sul set, nel ricreare i look di Patrizia Reggiani, ha indossato degli abiti favolosi che ricreano lo stile anni ’90 e con dettagli e accessori da far girare la testa.

Il look total black che ha indossato sul set è composto da un abito in tweed Dolce e Gabbana corredato da accessori firmati Prada. Si tratta di un bracciale e una collana che ricreano le forme di una conchiglia. Cappello nero con fiocco e retina, calze coprenti nere e una décolleté nera completano l’outfit.

Durante le riprese a Gressoney Lady Gaga ha condiviso con i suoi fan il primo scatto ufficiale dal set. La pop star indossa un particolare colbacco bianco su un look total black con accessori dorati a impreziosire il tutto.

Una scena del film The House of Gucci è stata girata anche nei pressi dell’Università degli Studi di Milano “La Statale”. Per questa occasione Lady Gaga alias Patrizia Reggiani ha indossato un trench a trama check con un foulard a fantasia intorno al collo.

Sempre durante le riprese a Milano, mentre assaporavano un panzerotto in piazza Duomo, la Gaga ha indossato un outfit formato da una camicia lunga a pois bianchi firmata Max Mara, legata in vita da una cintura. Borsetta e scarpe in tinta completano il look.

Sulle piste da sci di Gressoney la pop star ha sfoggiato anche un altro look molto anni ’90. Si tratta di un colbacco di pelliccia con una tuta da sci rossa e occhiali da neve abbinati.