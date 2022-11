Cailee Spaeny è una giovane attrice e cantante americana. Nata il 24 luglio 1997 a Springfield, in Missouri, negli Stati Uniti, ha trascorso molto tempo nel gruppo Springfield Little Theatre, con il quale ha partecipato a numerose rappresentazioni teatrali.

Cailee Spaeny: biografia e carriera

Nella stagione 2014-2015 ha ottenuto il ruolo principale di Dorothy nello spettacolo teatrale Il mago di Oz. A livello cinematografico è salita alla ribalta sotto gli occhi di tutti nel 2018 con al sua partecipazione al monster movie Pacific Rim: Uprising, nel ruolo di Amara Namani.

Il suo vero e proprio debutto, però, è antecedente: nel 2016 ha infatti lavorato al cortometraggio Counting to 1000 nel ruolo di Erica e ha poi preso parte al film drammatico The Shoes in qualità di protagonista.

L’abbiamo poi vista sia in Bad Times at the El Royale, Sulla base del sesso, nella miniserie Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) e nella serie The first lady.

Oltre a costruite tassello dopo tassello la sua carriera sul piccolo e sul grande schermo, Cailee Spaeny è sempre stata dedita anche alla musica in qualità di cantante. Ha rilasciato il suo singolo di debutto nel 2016 su iTunes, dal titolo “Fallin”.

Nel 2022 ha attirato l’attenzione di Disney Plus come protagonista papabile per il reboot del film Alien, che dovrebbe dunque permetterle di introdursi nel fortunatissimo franchise e aprirsi così nuove porte per il futuro.

Cailee Spaeny: relazioni e curiosità

Riguardo alla vita sentimentale di Cailee Spaeny è davvero difficile azzardare ipotesi, giacché la giovane attrice sembra essere molto riservata sotto quel punto di vista. Ragion per cui non si sa molto su suoi possibili coinvolgimenti sentimentali, quantomeno quelli attuali. Sappiamo però che in passato ha avuto una relazione, durata per un po’, con Raymond Alexander Cham Jr, ma che i due si sono lasciati già nel 2018. Da allora non sembrano esserci notizie certe e possiamo presumere che al momento sia single.

La bella attrice americana, d’altra parte, sembra essere piuttosto legata alla sua privacy anche in altri sensi. Ha un profilo su Instagram seguito da 122mila followers – relativamente “pochi” se si considera invece la sua fama. Questo potrebbe essere legato al fatto che Cailee Spaeny non sembra particolarmente dedita all’utilizzo dei socil network. Difatti, sul suddetto profilo è presente solo un post: una sua foto di profilo che ha ottenuto una pioggia di apprezzamenti e consensi.

Il profilo non ha storie pinnate in evidenza che permettono di risalire a informazioni ulteriori tramite le IG stories. Cailee Spaeny sembra dunque amare il suo lavoro ma schivare la sovraesposizione mediatica a tutti i costi.

Dal punto di vista delle relazioni sui set, sembra che Cailee Spaeny in occasione del film Bad Times at the El Royale abbia stretto una buona sinergia con Dakota Johnson. In un’occasione invece di un’intervista a Vanity Fair, ha così ribattuto alle domande sul collega Chris Hemsworth con cui ha condiviso il set: “Dai, è molto più vecchio di me, sposato e con tre figli, non ci ho pensato proprio”.