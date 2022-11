Alien, film cult di Ridley Scott datato 1979, ha dato il là a una serie di film che hanno incontrato il favore del pubblico, rendendolo un franchise di enorme e intramontabile successo. Proprio sulla scia di questo ne sono stati realizzati prequel, sequel, film crossover, fino alle ultime pellicole della saga: Prometheus del 2012 e Alien: Covenant del 2017.

Alien: trama del reboot per Disney Plus

A distanza di anni si torna a parlare del prodotto per via del progetto di Disney Plus, ormai confermato e più che avviato, che ne prevede il reboot, dunque la ripresa di quell’immaginario ma non necessariamente legato a quanto fino ad ora narrato.

Se ne era parlato già nei mesi scorsi, quando il prodotto era stato annunciato sia da Hulu, che si occuperà dello streaming negli Stati Uniti, sia da Disney Plus che invece lo diffonderà invece in tutto il mondo.

Tanto, come sappiamo, entrambe le piattaforme fanno capo alla famiglia Disney. Tuttavia, non è stata del tutto chiarita la trama del reboot e non si capisce ancora se in qualche modo il nuovo Alien si intreccerà o meno con le storie del passato.

Sembra più probabile, tuttavia, che il reboot sarà indipendente dalle trame precedenti e che avrà vita autonoma, dunque alieni a parte è piuttosto difficile ipotizzare gli sviluppi della storia.

Al momento, quindi, non si sa molto su personaggi principali e intrecci tra essi, mentre invece stanno trapelando dettagli inerenti al cast che fanno ben sperare il pubblico per la concreta realizzazione del reboot…

Alien: cast e data di uscita del reboot

Due aggiornamenti importanti, infatti, sono giunti sul reboot di Alien.

Il primo riguarda l’attrice Cailee Spaeny, già vista in Pacific Rim: Uprising, Il rito delle streghe e Vice – L’uomo nell’ombra, che sembrerebbe essere in trattative per il ruolo di protagonista. La giovanissima attrice classe 1997 trarrebbe sicuramente vantaggio da un ingaggio in un franchise simile, di così grande successo e longevità.

Le speranze ci sono, comunque, e appaiono anche piuttosto concrete. Sembra infatti che Cailee Spaeny si sia incontrata più di una volta con i produttori, ma soprattutto con il regista, Fede Álvarez, già visto al lavoro con From Dusk till Dawn: The Series e Millennium – Quello che non uccide. Probabilmente, suddetti incontri sono stati finalizzati proprio a perfezionare gli accordi per il ruolo in Alien.

Sembrerebbe quasi cosa fatta con Cailee Spaeny, per la gioia dei suoi fan, sebbene la conferma ufficiale non sia stata ancora rilasciata. La si attende comunque nei prossimi giorni, considerata la mole di indiscrezioni ormai trapelata sul fatto.

Per quanto riguarda le riprese e dunque l’ipotetica data di uscita per il reboot di Alien, al momento si naviga ancora in acque oscure. Infatti, Disney sembra avere la speranza di avviare le riprese all’inizio dell’anno nuovo, ma considerati i tempi tecnici di realizzazione e il lavoro di post-produzione necessario non c’è speranza di vedere il nuovo Alien in tempi brevissimi.

Si potrebbe azzardare, insomma, un’uscita nel 2024. Intanto, tutti restano in attesa di maggiori dettagli…