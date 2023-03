Caterina Balivo, il blazer grigio è tendenza

Siamo ormai entrati ufficialmente nella stagione primaverile. Il blazer grigio indossato da Caterina Balivo è già di tendenza. Vediamo, all’interno di questo capitolo, di saperne di più.

Caterina Balivo: il blazer grigio ideale per la primavera

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella campana. Durante la Giornata mondiale della felicità sono stati pubblicati alcuni scatti che ritraggono Caterina Balivo con indosso un blazer grigio. Il blazer in questione è del marchio di abbigliamento Malloni, è lungo ed è una versione più leggera e fresca rispetto alle giacche che abbiamo indossato in inverno e in autunno. La primavera si sa è forse la stagione più complicata per noi donne in fatto di abbigliamento, un minuto fa caldo, quello dopo fa già più freddo. Il blazer grigio indossato dalla Balivo, oltre a essere già di tendenza, può essere davvero la soluzione a tutti i nostri problemi, comodo, elegante e perfetto per questo clima pazzerello.

Caterina Balivo: come indossare il suo blazer grigio

Il blazer con rivers indossato dalla conduttrice Caterina Balivo, essendo lungo e con le spalle imbottite che definiscono la figura, può essere abbinato in diversi modi. La Balivo per esempio lo indossa abbinato a una camicia di colore avorio con lo scollo a V e una minigonna aderente dello stesso colore del blazer e un paio di sandali neri e argento. Un outfit davvero notevole, chic, elegante e femminile. Sul profilo Instagram ufficiale di Caterina Balivo potete trovare le foto postate in occasione della Giornata mondiale della felicità.

Se quello che invece volete ottenere è un look più sportivo, il blazer grigio indossato da Caterina Balivo può essere abbinato a un paio di shorts aderenti neri e a una maglia cropped. Ai piedi un paio di sneakers, meglio se nella versione chunky che va tanto di moda, ovvero le sneakers che presentano la suola e l’intersuola spessa e irregolare, solitamente di gomma.

Se invece volete ottenere un look più casual potete indossare il blazer grigio di Caterina Balivo con un paio di jeans color panna, una camicia dal taglio maschile e ai piedi un paio di mocassini.

Il blazer di Caterina Balivo: prezzo e dove acquistarlo

Se avete deciso di acquistare il blazer come quello indossato dalla conduttrice Caterina Balivo potete andare sul sito ufficiale del marchio Malloni. Al momento è disponibile la giacca con revers in colore marrone, al costo di 646 euro.

Potete altrimenti acquistare dei blazer grigi simili a quello indossato dalla Balivo su Farfecht.com: