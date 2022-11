Caterina Balivo è tornata in televisione, alla conduzione di un nuovo programma televisivo, Chi vuole sposare mia mamma o mio papà, su Tv8. Quanto guadagna la brava conduttrice per essere al timone di questo nuovo format?

Caterina Balivo torna alla conduzione: nuovo programma per Tv8

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà è un nuovo programma di Tv8, condotto da Caterina Balivo. La bravissima conduttrice, che ha sempre lavorato in Rai, è ufficialmente tornata in televisione, mettendosi alla prova in questa nuova avventura che, sicuramente, le regalerà il successo meritato. Chi vuole sposare mia mamma o mio papà è un programma che va in onda su Tv8 e non è la prima volta. Alcune puntate sono già state trasmesse durante i mesi estivi.

Questa volta, però, Caterina Balivo offrirà le stesse possibilità non solo alle mamme single, ma anche a tutti i papà che sono pronti a rimettersi in gioco sentimentalmente e a ritrovare la propria felicità. L’esordio di questa nuova stagione è avvenuto martedì scorso e la più grande novità riguarda proprio la decisione di coinvolgere anche papà single, che potrebbero grazie alla trasmissione trovare la persona giusta per ricominciare. La trasmissione televisiva prevede che alcuni ragazzi o bambini portino i loro genitori single nel programma.

Queste mamme o questi papà potranno scegliere tra alcuni candidati, che cercheranno di conquistarli per intraprendere insieme una nuova relazione e ricominciare dal punto di vista sentimentale. Tutto avverrà in modo molto graduale. I single e I loro nuovi incontri trascorreranno del tempo insieme ai propri figli, in una villa. Con il passare dei giorni, saranno i genitori single a decidere che desiderano che stia al loro fianco e inizieranno ad eliminare gli altri pretendenti. Il fortunato che verrà scelto avrà la possibilità di frequentare ed iniziare una relazione insieme al genitore single in questione.

Caterina Balivo: quanto guadagna con questa trasmissione?

Caterina Balivo è una presentatrice molto famosa che, nel corso della sua carriera, è riuscita ad affermarsi e a farsi amare dal pubblico. Ha lavorato molto tempo per la Rai. Si tratta di una conduttrice davvero molto preparata, per questo il cachet percepito non sarà basso. Caterina Balivo è molto brava e anche molto bella. Ha lavorato per molto tempo in trasmissioni come Detto fatto e Vieni da me. Tutto questo le ha permesso di apprendere tutto quello che c’è da sapere su questa professione, che ha imparato a svolgere al meglio, ma le ha permesso anche di instaurare con il suo pubblico un rapporto di grande complicità, stima e affetto. Non si sa con esattezza quanto guadagna la conduttrice per la conduzione di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà, ma è sicuramente una cifra compresa tra i 10.000 euro e i 15.000 euro a puntata. Le cifre sono più o meno queste, soprattutto perché Caterina Balivo è una conduttrice molto amata. Questo programma televisivo avrà sicuramente il successo che merita e in questo caso il suo cachet potrebbe anche aumentare, se aumenteranno anche i dati dello share.