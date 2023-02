Nella puntata di sabato 18 febbraio 2023 di C’è posta per te, tornerà un’ospite molto gradita ai telespettatori, Luciana Littizzetto, che ha deciso di inviare lei stessa una lettera a dei personaggi televisivi amati dal pubblico.

Renato Zero a C’è posta per te contro Sanremo

Nonostante le voci sul rifiuto dell’artista di andare in onda contro la finale del Festival di Sanremo, l’ospitata di Renato Zero è andata in onda sabato 11 febbraio. Zero era stato chiamato da Camilla per fare una sorpresa al padre Andrea in seguito alla scomparsa della madre.

In molti si chiedono quale sia il cachet dei personaggi noti che partecipano a C’è posta per te. Secondo alcuni voci di corridoio, Zero sarebbe stato ricompensato con 5mila euro, ma non ci sono conferme ufficiali.

La lettera di Luciana Littizzetto a C’è posta per te di sabato 18 febbraio

Dovrebbe inoltre andare in onda la partecipazione di Luciana Littizzetto che, come già fatto in passato, ha deciso di chiamare alcune celebri personalità della televisione italiana, come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Il motivo? Trovare loro un partner.

