Belen contro Maria De Filippi: la verità sulla lite

Maria De Filippi e Belen hanno avuto uno screzio in passato? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo un rumor circolato in rete in passato i rapporti tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi potrebbero non esser stati dei migliori.

Belen Rodriguez e Maria De Filippi: la lite

Secondo un rumor circolato in rete i rapporti tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi non sarebbero stati del tutto limpidi in passato e, addirittura, la showgirl sarebbe stata furiosa con la conduttrice.

Secondo i rumor in circolazione lo screzio tra le due sarebbe stato causato dalla nota amicizia tra Maria De Filippi e Emma Marrone che, per un certo periodo, è stata legata al marito di Belen, Stefano De Martino. Sarebbe stata proprio la conduttrice a mettere in guardia la cantante quando ha scoperto che il ballerino si era innamorato della showgirl argentina, diventata poi sua moglie e madre di suo figlio Santiago.

Altri rumor riguardanti una presunta competizione tra le due hanno a che fare con la partecipazione di Belen a Tu sì qué vales che, sembra, non sia mai andata giù alla De Filippi. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla questione ma entambi i due volti tv, se interpellati sull’argomento, hanno espresso solamente dei reciproci sentimenti di stima.

Oggi anche Emma Marrone avrebbe superato i dissidi con Belen e, in più d’un occasione, ha affermato anche di aver conservato un ottimo rapporto d’amicizia con il suo ex, Stefano De Martino.

In passato la showgirl argentina ha confessato di aver avuto dei sensi di colpa nei confronti della cantante.