Mentre i rumor sulla sua presunta rottura con Fedez sono diventati sempre più insistenti, Chiara Ferragni si è mostrata senza la fede sui social.

Chiara Ferragni senza la fede

Da giorni Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano insieme sui social e i fan sono sempre più convinti che tra i due sia in atto una crisi dopo quanto accaduto a Sanremo 2023 (il rapper è infatti finito nell’occhio del ciclone per aver tolto attenzioni a sua moglie a causa del suo comportamento).

Nelle ultime ore a suscitare nuovi dubbi ci ha pensato la stessa influencer, che si è mostrata via social senza indossare la fede al dito. Chiara Ferragni non si è praticamente mai separata dal suo anello di fidanzamento e dalla fede e per questo in tanti temono che questo possa essere il segno effettivo di una sua crisi col marito.

La coppia continua a mantenere il più totale silenzio in merito alla vicenda e sembra che, per saperne di più, ai fan non resti che attendere.

Al momento Fedez è finito nel mirino degli haters che lo hanno aspramente criticato per il suo comportamento a Sanremo 2023, dove si è messo al centro dell’attenzione con il suo bacio a Rosa Chemical e con i suoi messaggi contro il mondo politico.

Alcuni mesi prima di partecipare alla kermesse il rapper aveva assicurato che non sarebbe stato presente e che questa edizione del Festival fosse un momento speciale “solo” per sua moglie.

Come andrà a finire la vicenda? I fan sono impazienti di saperne di più.