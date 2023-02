Nella puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 18 febbraio ci è stata presentata una storia di riconciliazione familiare. Katia non vede il padre Massimo da 7 anni. La donna si è separata dall’ex marito che è anche il fratello di Maria, l’attuale compagna del padre.

Quest’ultima non l’avrebbe presa bene e da allora il legame tra padre e figlia ha subito uno stop. Ad un certo punto Maria De Filippi è intervenuta e ha sbottato contro l’uomo: “Devi decidere tu”.

C’è posta per te, Katia non sente il padre: “Io non chiedo molto”

Katia ha raccontato qual è stata la sua sofferenza nel non riuscire a più a parlare con il padre: “Mi sei mancato.

Non so se tu hai mai sofferto come io ho sofferto per te. Da quando mi sono separata mi hai voltato le spalle ma so che non è per colpa tua, ma per colpa di tua moglie”. Ad un certo punto ha lanciato un appello: “Io non chiedo molto: chiedo una videochiamata, un abbraccio, sentirti ogni tanto”.

Maria De Filippi al padre di Katia: “Decidi”

Maria De Filippi, grazie ad un intervento provvidenziale, ha sbloccato la situazione. La conduttrice ha incalzato Massimo ad essere più deciso sulle sue posizioni. L’uomo sembra si faccia condizionare da ciò che pensa la moglie Maria: “Senti, provi a decidere tu? Decidi tu! Il fatto che tu non decidi in autonomia fa sì che tra tua figlia e Maria ci sia sempre ostilità!”.

Alla fine dopo dei tentennamenti ha comuque aperto la busta e tutto è finito per il meglio. La conduttrice ha infine osservato: “È un vero disastro, se lasciato da solo”.