C’è posta per te: Maria De Filipppi si commuove per la storia di Enza

Maria De Filippi, di norma, riesce sempre a mantenere il suo celebre aplomb anche raccontando le storie più commoventi e strazianti di C’è posta per te. Nella puntata andata in onda ieri sera, 21 gennaio, su Canale 5, la conduttrice tuttavia non è riuscita a trattenere una lacrimuccia e la voce rotta, parlando della vicenda dell’amorevole madre Enza e dei suoi tre meravigliosi figli (Chiara, Fabrizio e Angela).

La storia di Chiara a C’è posta per te

La storia è stata incentrata su un quadro familiare spezzato da un grave lutto, ovvero la morte del marito di Enza, il padre dei suoi tre figli scomparso di recente dopo aver lottato contro la malattia. Sono stati proprio questi ultimi ad aver inviato la loro lettera alla genitrice, per ringraziarla di tutti gli sforzi e del coraggio avuti in questi anni così difficili dopo la dipartita dell’uomo, che si era dovuto sottoporre ad un lungo ciclo di chemioterapia.

I figli hanno voluto fare questo regalo alla madre anche per scusarsi di non essere riusciti ad essere vicino a lei quanto avrebbero voluto prima che il genitore se ne andasse per sempre.

Ospite d’eccezione per l’occasione è stato il cantante Massimo Ranieri, celebre interprete di Rose Rosse: l’artista, uno degli idoli di Chiara e della sua famiglia, si è presentato in trasmissione visibilmente commosso, anche perché la storia della donna gli ha in qualche modo ricordato quella della madre, scomparsa circa 4 anni fa.

Stando al racconto dei figli alla presentatrice, Massimo Ranieri è stato un vero e proprio punto di riferimento della vita di Enza con il marito e della loro storia d’amore. Il compianto compagno della donna l’aveva infatti portata a tutti i suoi concerti e le aveva regalato tutti i suoi dischi. Come specificato dalla De Filippi, Rose Rosse era diventata la colonna sonora del loro amore.

Una volta incontrata e abbraccia la donna, il cantante 70enne le ha voluto raccontare la sua storia, da un certo punto di vista simile a quella di Enza, portandole in dono un anello a 3 ori, rappresentazione metaforica dei suoi tre figli.

Maria De Filippi commossa

Ad un certo punto del suo racconto, la presentatrice ha dovuto leggere un estratto in cui si faceva riferimento al fatto che Chiara fosse rimasta accanto al marito fino al suo ultimo respiro. Ed è stato proprio in questo momento che la De FIlippi non è riuscita a trattenere l’emozione, mostrando finalmente un lato di sé più umano.

Leggendo uno degli estratti più commoventi, la conduttrice si è dovuta fermare, scusandosi con il pubblico e con la donna per poi riprendere con il racconto, sempre con la voce rotta dall’emozione.

Qui potete recuperare un breve estratto della lettera che più l’ha toccata nel profondo, facendola sciogliere: