C’è posta per te: cos’è successo a Marianna dopo la puntata

La signora Marianna, di 84 anni, è stata la star indiscussa della puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 22 gennaio. La donna ha scritto alla redazione di Maria De Filippi, con la complicità di sua sorella, per ritrovare il suo primo amore, che non vedeva da ben 68 anni. Quando erano giovani, Francesco l’ha corteggiata per molto tempo e le ha regalato una preziosa spilla, chiedendole di aspettarlo prima di partire per il militare.

Marianna, però, ha preferito sposare un altro uomo, da cui ha avuto cinque figli, che è morto qualche tempo fa e che prima del decesso l’aveva lasciata per un’altra donna. La donna è riuscita a ritrovare il suo primo amore, ma purtroppo non può avere una relazione con lui, così i telespettatori hanno subito fatto due importanti richieste a Maria De Filippi, ovvero quella di dare più spazio alle storie degli anziani e di portare la signora Marianna a Uomini e Donne.

La storia della signora Marianna

I postini di C’è posta per te hanno rintracciato tre uomini con lo stesso nome del primo amore e uno si è rivelato essere quello giusto. Il vero Francesco, che ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di udito durante la puntata, tanto che Maria De Filippi ha dovuto spostare la cassa per consentirgli di sentire, ha subito riconosciuto la donna e quella spilla che le aveva donato tanto tempo fa. L’uomo ha ammesso di essere felice di aver rivisto Marianna, ma ha spiegato di essere ancora sposato. “Che fregatura” ha commentato Marianna. “Ma ce li hai i denti?” ha poi chiesto al signor Francesco.