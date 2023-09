L’ottava edizione del Grande Fratello continua a far parlare di sé. Dopo la gaffe in diretta di Cesara Buonamici nel suo debutto come opinionista, ecco che viene fuori un altro clamoroso errore del reality show. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che le due concorrenti nip Angelica Baraldi e Anita Oliveri non siano poi così tanto sconosciute… Ad aumentare i dubbi sono state le bugie dette nella loro presentazione.

Le bugie di Angelica Baraldi al Grande Fratello

Come già anticipato, Angelica Baraldi e Anita Oliveri fanno parte del cast dei personaggi non famosi. Ma, durante la loro presentazione, gli utenti del web più attenti non si sono lasciati sfuggire qualche piccolo dettaglio che ha smascherato le due concorrenti. Iniziamo proprio da Angelica. Classe 1997, originaria di Modena, attualmente vive a Roma e lavora in un azienda informatica. La giovane ragazza si descrive come una persona iperattiva e amante dello sport. Si identifica in una tigre del Bengala, a detta sua “affascinante ma estremamente pericolosa“. Nella sua presentazione, poi, si lascia andare in un lungo sfogo dove rivela di essere cresciuta all’interno di una famiglia molto complicata, situazione che l’ha portata ad abbandonare la sua famiglia. Decisione che, stando a quanto dice la giovane ragazza, ha creato una grande rottura con suo padre. Ed è proprio in queste parole che qualcosa non torna. Una persona vicino a lei, infatti, ha svelato all’esperta di gossip Deianira Marzano che nulla di tutto ciò che ha detto sulla sua famiglia è vera: “Angelica Baraldi in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi, ex direttore Parmalat, ora Amministratore delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus“. Non solo. Continua poi definendo Angelica addirittura “una figlia di papà“.

Le bugie di Anita Olivieri al Grande Fratello

Anita Olivieri, invece, sembrerebbe aver mentito riguardo alla sua vita sentimentale. Nella presentazione del Grande Fratello, la ragazza si è dichiarata single. Tuttavia, la realtà sembrerebbe un’altra… Ad averla smascherata è sempre stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sulle sue storie di Instagram, infatti, ha pubblicato una storia in cui mostra un post della giovane ragazza insieme al fidanzato.

L’ottava edizione del Grande Fratello: tra gaffe e bugie

Che dire… l’ottava edizione del Grande Fratello è iniziata con il botto! Dopo la gaffe in diretta della giornalista e conduttrice televisiva Cesara Buonamici, il web viene invaso da continue segnalazioni in merito ai concorrenti del reality. Ma Angelica Baraldi e Anita Olivieri non solo le sole! Non dimentichiamoci di Rosy Chin amica di personaggi come Chiara Ferragni e Antonella Clerici o il profilo da milioni di follower di Giselda Torresan. La lista è ancora lunga… ma questi personaggi sembrano tutto tranne che sconosciuti! Al momento non sappiamo ancora se stia stata una svista da parte degli autori o una vera e propria presa in giro. Rimanete connessi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa edizione del Grande Fratello! Una cosa è certa: Alfonso Signorini non ce l’ha racconta giusta!