Siete pronti? Il Grande Fratello 2023 ci riserverà tante novità e colpi di scena. Come sappiamo, infatti, la nuova stagione vedrà nella casa più spiata d’Italia personaggi famosi e non. Dunque, scopriamo insieme i primi nomi dei concorrenti Nip.

Chi sono i concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello?

Ad aver svelato i nomi dei concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello, come da tradizione, è stata la rivista settimanale italiana Tv Sorrisi e Canzoni con una copertina davvero esclusiva. Iniziamo da Giselda Torresan, operaia di Treviso. Sul suo profilo Instagram, dove vanta di circa 100mila follower, ama condividere le sue passioni: la fotografia, la cucina, la montagna e il trekking. Continuiamo poi con Letizia Petris, giovanissima ragazza di 24 anni, originaria di Riccione. Laureata in Digital Comunication e attualmente fotografa. Concludiamo con il terzo concorrente, ovvero Vittorio Menozzi. Modello di 21 anni, laureato in ingegneria gestionale e gestione industriale. Ha sfilato per importanti brand come Dolce e Gabbana e Missoni. Come già anticipato, insieme a loro ci saranno anche molti personaggi famosi, tra cui: Alex Schwazer, campione di marcia, Grecia Colmenares, nota attrice venezuelana, Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini.

Tutti i dettagli sulla nuova edizione del Grande Fratello

Novità anche per quanto riguarda gli opinionisti. In studio non vedremo più Sonia Bruganelli e Orietta Berti, bensì la giornalista e conduttrice televisiva italiana Cesara Buonamici. Grande assenza anche quella di Giulia Salemi, che nella nuova edizione non figurerà più come commentatrice social al fianco di Alfonso Signorini. Stando a quanto riportato da TvBlog, la giovane influencer sarà sostituita da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, inviato storico di Striscia la Notizia. La ragazza, attualmente speaker di Radio 105, avrà il compito di selezionare i tweet più popolari e divertenti sui concorrenti da leggere in diretta.

Dove e quando vedere la nuova edizione del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5 dalle 21.45 circa. Tutte le puntate serali del lunedì e del venerdì saranno trasmesso verso quell’ora. Come ogni anno, sarà possibile seguire le vicende dei concorrenti nelle dirette trasmesse su Mediaset Extra e La5 . Non solo. Sarà possibile vedere le puntate anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La curiosità cresce ogni giorno di più e le aspettative da parte del pubblico italiano sono altissime! Cosa succederà in questa nuova edizione? Una cosa è certa: nella casa più spiata d’Italia ne vedremo delle belle!