Paola Massari, chi è l’ex moglie di Claudio Baglioni (madre di suo figlio)

Claudio Baglioni è uno dei cantautori più amati, la sua canzone più famosa, ovvero “Questo piccolo grande amore”, è stata proclamata la canzone d’amore del secolo scorso. Baglioni è stato sposato con Paola Massari, per l’esattezza dal 1973 al 2008. Paola è nata a Roma il 3 marzo del 1955 e ha quindi 68 anni. Si è diplomata all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione ed è stata una figura fondamentale anche nella carriera di Baglioni. Nel corso degli anni infatti ha svolto il ruolo di collaboratrice nel suo lungo percorso artistico. Insieme hanno lavorato a diversi aspetti dei vari album, come per esempio la copertina, o anche la scelta dei coristi. Nel 1993, Paola Massari ha debuttato con la sua prima produzione musicale, dal titolo “Il Vento Matteo“. Ha inoltre collaborato anche con il cantautore Paolo Vallesi per l’album “Non mi tradire”. Claudio Baglioni e Paola Massari hanno avuto un figlio, Giovanni, che oggi ha 41 anni ed è un noto chitarrista. Se volete saperne di più su Paola Massari la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 18,7mila follower.

Paola Massari e Claudio Baglioni: la storia d’amore

Nella serata di San Valentino, su Rai 1 è andato in onda il concerto “A tutto cuore” di Claudio Baglioni che, come da lui dichiarato, abbandonerà le scene nel 2026. Baglioni ha scritto tantissime canzoni d’amore e, per molti anni, la sua musa ispiratrice è stata Paola Massari, con la quale è stato sposato dal 1973 al 2008. “Questo piccolo grande amore” è proprio dedicato a lei. Dopo oltre 30 anni insieme, ecco che nel 2008 arriva la notizia del divorzio che, secondo i rumors, è stato perché semplicemente i due non si amavano più. In via consensuale hanno così deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio e di intraprendere strade diverse. Queste erano state le parole all’epoca del legale del cantante: “hanno raggiunto un accordo in via consensuale. C’è stata tanta correttezza, anche per tutelare gli interessi del figlio. Un pò di tristezza c’è stata ma c’è anche tanto rispetto e aspetto.” Dalla loro unione, il 19 maggio del 1982, è nato Giovanni, che oggi è un noto chitarrista. Oggi Claudio Baglioni è fidanzato con Rossella Barattolo, che è anche la sua manager e alla quale avrebbe dedicato la canzone “Mille giorni di me e di te”. Per quanto invece riguarda la vita privata di Paola Massari, l’ex moglie di Baglioni è molto riservata, quindi non sappiamo se sia single o se invece abbia un compagno.

