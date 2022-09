Bruno Arena, diventato famoso come comico dei Fichi d’India, è morto a soli 65 anni. L’amico e collega Max Cavallari gli ha dedicato un commovente post, che non ha bisogno di parole perché loro parlavano “con gli occhi“.

Bruno Arena è morto: il post di Max Cavallari

“Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso“, così il figlio di Bruno Arena ha annunciato la morte di suo padre. Il comico dei Fichi d’India è scomparso a soli 65 anni, in seguito ad alcune complicazioni legate all’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel 2013. L’amico e collega Max Cavallari l’ha ricordato sui social, con un commovente post che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan.

Max Cavallari e Bruno Arena parlavano con gli occhi

Max ha condiviso su Instagram un fermo immagine del suo volto, con espressione malinconica. La foto è accompagnata da una bellissima canzone, Parlare con gli occhi di Ivano Fossati. D’altronde, Cavallari e Bruno Arena non avevano bisogno di parole per comunicare. Dopo la malattia, Max non ha mai abbandonato l’amico dei Fichi d’India e, anche se non sono più tornati sul palco insieme, sono rimasti uniti, nella gioia e nel dolore.

La reazione dei fan al post di Max Cavallari

Il post di Cavallari ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. Tra i tanti commenti, si legge: “Condoglianze Max, mi dispiace tantissimo…. veramente… Forza” oppure “Grande perdita per la famiglia, per te e per tutti noi. Condoglianze” o ancora “Condoglianze Max, tu eri più che un collega di lavoro, eri un grandissimo amico e fratello, non lo hai mai lasciato da solo. Un abbraccio“. Al momento, Cavallari non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla morte di Bruno Arena.