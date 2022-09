Bruno Arena, storico comico del duo I fichi d'India, ha fatto breccia nel cuore dell'Italia con le sue performance comiche in compagnia del collega Max

Impossibile non avere riso a una sua battuta o a una sua performance: Bruno Arena, comico, attore e cabarettista di Milano, storico membro del duo I Fichi d’India, è scomparso il 28 settembre 2022.

Andiamo a ripercorrere la sua vita e la sua incredibile carriera, fatta di risate e affetto verso il suo grande pubblico.

Bruno Arena: la vita e la carriera del comico milanese

Bruno Arena è nato a Milano il 12 gennaio 1957 (65 anni) e vantava origini messinesi da parte del padre. Frequenta il liceo artistico e successivamente si iscrive all’ISEF, con l’obiettivo di diventare insegnante di educazione fisica. Ha lavorato infatti per qualche tempo in scuole elementari, medie e superiori nella provincia di Varese, ma dentro di lui ha sempre vissuto un’anima artistica e, soprattutto, divertente.

Per tale motivo decide di avvicinarsi al mondo dell’intrattenimento nel 1983, quando vive l’esperienza da animatore turistico, esibendosi nei suoi primissimi spettacoli di comicità. Un anno dopo, però, subisce un grave incidente automobilistico che lo obbliga a sottoporsi a diversi interventi di chirurgia e che, sfortunatamente, gli fa perdere parzialmente la vista da un occhio.

Dopo un periodo di difficoltà, finalmente la luce: è il 1988 quando Bruno Arena conosce per la prima volta Max Cavallari e quell’incontro gli cambierà completamente la vita.

I due, infatti, dopo una serie di chiaccherate e pensieri, decidono di unirsi per formare il duo comico che tutta l’Italia conosce: I Fichi d’India. Dopo diverse serate nei cabaret della città di Varese, arriva per loro la svolta, l’ingresso ufficiale su Italia 1 nel 1994, in particolare all’interno della trasmissione tv Yogurt.

Bruno Arena e Max Cavallari continuano a lavorare insieme e la loro scalata verso il successo non si ferma: dopo la partecipazone a Radio Deejay con la loro trasmissione Tutti per l’una, il duo comico approda su Canale 5 con La sai l’ultima?, la famosissima gara di barzellette che fa letteralmente esplodere la loro fama. Sarà poi Zelig a farli diventare la coppia comica più famosa d’Italia: impossibile dimenticare le loro performance!

La comicità è sempre stata il perno della sua vita e accanto all’amico e collega Max Cavallari (che non l’ha mi abbandonato) ha realizzato tutti i suoi sogni: insieme hanno recitato in diversi film, come Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette, Matrimonio alle Bahamas, Merry Christmas, La fidanzata di papà e tanti altri.

Tuttavia, la vita per Bruno Arena è sempre stata un’altalena: dopo il successo e la grande luce portata da Max Cavallari, di nuovo il buio. È il 17 gennaio 2013 quando Arena si sente male durante la registrazione di una puntata di Zelig: aneurisma cerebrale, emorragia, operazione d’urgenza, ricovero, lunga riabilitazione. Il 1 marzo 2013 esce dal coma e dopo un lunghissimo periodo passato in ospedale, Bruno Arena fa il suo ritorno in pubblico il 5 aprile 2014, presso lo Stadio San Siro durante Inter-Bologna.

L’episodio del 2013 l’ha segnato enormemente e nonostante la lenta guarigione, Arena non si è mai ripreso completamente; ha continuato a muoversi sulla sedia a rotelle e non aveva più sensibilità in alcune parti del corpo.

La notizia della sua morte arriva il 28 settembre 2022.

Bruno Arena era sposato con Rosy Marrone e aveva due figli: Gianluca Arena (anche lui comico e cabarettista) e Lorenzo Arena.