Da diverso tempo ormai girano sui social alcune teorie sul fatto che la cantante Britney Spears in realtà sia morta e rimpiazzata da un clone. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Britney Spears: morta o clonata? Le foto destano sospetti

Da ormai diversi mesi si susseguono diverse teorie, in particolare su TikTok e su Twitter, secondo le quali la nota cantante Britney Spears possa essere morta o sostituita da un clone. Ci sono state alcune foto e alcuni video che hanno destato molti sospetti, in un video per esempio a un certo punto la reginetta del pop si mette le mani davanti alla faccia e sembra che il filtro non le stia dietro ma che riveli gli occhi di un’altra persona, che appunto secondo alcuni non è lei. Secondo alcuni ci sarebbero inoltre delle incongruenze con i tatuaggi e in più in generale anche con il suo aspetto fisico. In poche parole secondo molti la cantante di “Toxic” e “Baby One More Time” sarebbe morta da anni e quella che si vede sui vari social sarebbe un clone “addestrato” a dovere per fare credere a tutti che la Spears sia viva e vegeta. La stessa cosa è successa anche per la cantante punk rock canadese Avril Lavigne, secondo alcuni morta da tempo e rimpiazzata da una gemella che ha il compito di fingersi lei da circa vent’anni. Ci sarà qualcosa di vero in tutto questo? Il tempo magari potrà dare le risposte alle tante domande che i fan di Britney Spears e Avril Lavigne si pongono da anni.

Britney Spears: morta o clonata? La rivelazione di Perez Hilton

Il blogger e personaggio televisivo Perez Hilton ha fatto una serie di video dove parlava delle teorie complottiste riguardanti la cantautrice statunitense Britney Spears, smentendole categoricamente, la cantante non sarebbe morta e non ci sarebbe alcun clone al suo posto, e rivelando di sapere quello che è successo davvero alla reginetta del pop. Queste le parole di Perez Hilton: “ho parlato con una fonte attendibile che lavora nel settore, una persona di cui mi fido moltissimo. Mi ha detto che le cose non si mettono bene. Ho letto le teorie sul clone, sulla sua morte e su tutto il resto. Centinaia di video e nessuno ha azzeccato la verità”. Hilton prosegue dicendo che le preoccupazioni dei fan sono fondate ma che quando la verità verrà fuori ne resteranno tutti sorpresi. Il blogger ha poi detto che non è nelle condizioni di riferire quello che sa, “molti fan non la prenderebbero bene se io dicessi quello che mi è stato riferito su di lei. Ma soprattutto se io condividessi quello che so, non credo che aiuterei Britney. Se parlassi le farei del male. Mi chiedete se lei sta bene, la risposta è no! Lo dico perché è importante che i fan capiscono che 1° lei non è ok, 2° voi non siete pazzi, 3° quasi tutte le teorie del complotto sono false. Nessuno sta centrando la verità, non ho visto nessun video in cui si dice quello che sta succedendo davvero.”