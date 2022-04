Avril Lavigne si sposa: chi è il futuro marito

Avril Lavigne ha annunciato ai suoi follower che presto convolerà a nozze con Mod Sun, all’anagrafe Derek Ryan Smith.

Avril lavigne si sposa

Avril Lavigne ha ricevuto la proposta di fidanzamento ufficiale da Mod Sun. L’artista ha chiesto la mano alla celebre cantante durante un viaggio a Parigi: si è inginocchiato sotto alla Torre Eiffel e le ha consegnato il prezioso anello di fidanzamento, dentro al quale avrebbe fatto incidere la frase “Hi icon”, ossia “Ciao icona”.

Mod Sun ha rivelato che il suo sogno fosse sempre stato quello di chiedere la mano a Avril Lavigne proprio a Parigi e la cantante, più felice che mai, ha ovviamente risposto sì.

I due si sono conosciuti durante la realizzazione dell’album della Lavigne Love Sux, a cui Mod Sun ha collaborato. In seguito alla proposta di matrimonio i due hanno festeggiato a Parigi, tra rose rosse e calici di champagne.

Al momento non è dato sapere quando si svolgerà il matrimonio e in tanti tra i fan hanno fatto le congratulazioni alla coppia.

Avril Lavigne: la vita privata

In passato Avril Lavigne è già stata sposata due volte: il suo primo marito è stato Deryck Whibley (con cui è stata sposata dal 2006 al 2010) mente il suo secondo marito è stato Chad Kroeger (dal 2013 al 2015).

La cantante è stata a lungo lontana dalle scene a causa della malattia di Lyme, una patologia fortemente invalidante e provocata dalla puntura delle zecche.

“Sono stata a letto per due, fottutissimi anni e mi sentivo intrappolata nel mio stesso corpo, come se fossi sott’acqua e stessi annegando e dovevo cercare di riemergere per respirare aria”, ha dichiarato la cantante.