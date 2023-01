Ha recitato in diverse serie-tv, soap opera e film: Bradley Freegard, classe 1983, oggi ha 40 anni ed è il Re Canuto di Vikings: Valhalla.

Attore britannico noto per avere interpretato il Re Canuto nella serie Vikings: stiamo parlando di Bradley Freegard, naturalmente.

Che cosa sappiamo di lui e della sua carriera? Scopriamolo insieme.

Bradley Freegard: la vita e la carriera dell’attore

Bradley Freegard è nato nel 1983 a Pontypridd, Galles, e attualmente ha 40 anni.

Ha studiato al Royal Welsh College of Music and Drama e ha da sempre avuto una grande passione verso il mondo dello spettacolo e della recitazione.

Freegard ha interpretato diversi ruoli nel corso della sua carriera, attualmente ancora molto attiva e apprezzata. Tra le sue interpretazioni si ricordano quella di Steffan Jones in Teulu, Gethin Williams in EastEnders (2012), ma non solo. Infatti, l’attore britannico è entrato nel cast di numerosi progetti, tra cui: Casualty, Doctors, Caerdydd, Gwaith/Cartref, Holby City, Y Gwyll/Hinterland e Pobol y Cwm.

Nel 2017 Bradley Freegard è stato scelto anche per interpretare il ruolo di Evan Howells in Un Bore Mercher/Keeping Faith al fianco della moglie, che in quell’occasione interpretava il ruolo di Faith.

Sicuramente il ruolo che gli ha conferito il maggiore successo arriva nel 2022, quando Freegard viene chiamato a interpretare il Re Canuto il Grande nella nuova serie Vikings: Valhalla, diretta da Jeb Stuart e disponibile su Netflix.

La vita privata di Bradley Freegard

L’attore di Vikings è un uomo molto riservato, tant’è che trovarlo sui social media è abbastanza complesso. Bradley Freegard non ha infatti un profilo Facebook, ma dispone invece di un profilo Instagram (@bradfreegard) non particolarmente attivo. Sul social, infatti, l’attore è seguito da 1600 persone, per un totale di soli 13 post pubblicati. A quanto pare la vita virtuale non è il suo passatempo preferito.

Facebook e Instagram, però, si mostrano più attive di lui: entrambi i social, infatti, dispongono di alcune pagine fanbase create appositamente dai fan dell’attore, in cui si mostrano fotografie e video che riguardano lui e in particolare la sua carriera attoriale.

Sulla sua vita privata sappiamo che è sposato con l’attrice Eve Myles. I due si sono incontrati nel 1994 al National Youth Theatre e si sono sposati nel 2013 in Italia. Conclusa la quarta stagione di Torchwood nel 2011, la coppia ha deciso di trasferirsi a The Hollywood Hills a Los Angeles, in California.

Dal loro amore sono nate due figlie: Matilda Myles Freegard, nata nel 2009, e Siena Myles Freegard, nata nel 2014.

Attualmente Bradley Freegard ed Eve Myles vivono una vita felice e serena a Los Angeles, godendosi il bello della famiglia e dell’amore.

Vikings: Valhalla – Bradley Freegard è il Re Canuto

L’attore ha voluto dire la sua sullo spin-off Netflix Vikings: Valhalla, affermando con grande sicurezza che si tratta di un progetto molto più moderno rispetto ai precedenti e, per tale ragione, anche molto più sensibile a certe tematiche.

Lo stesso Freegard, infatti, ha commentato lo spin-off e ha dichiarato che certe tematiche (come la diversità culturale, la rappresentazione delle donne e l’uguaglianza dei diritti), sono trattate in modo più profondo ed emergono nettamente di più rispetto alla serie madre.