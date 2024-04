La battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt sta per concludersi poiché, a quanto pare, l’attore avrebbe rinunciato alla custodia dei figli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Brad Pitt e Angelina Jolie verso la fine del divorzio

Angelina Jolie e Brad Pitt sono state tra le coppie vip più amate di sempre ma, nel 2016, il loro matrimonio è giunto alla fine, dando così inizio a una lunga battaglia legale che però pare stia per arrivare alla conclusione. Secondo infatti quanto riportato dal Daily Mail, i due attori starebbero per trovare un accordo e il tutto dovrebbe concludersi entro questa estate. A quanto pare l’attore sarebbe pronto a rinunciare alla custodia condivisa dei figli, la maggior parte ormai maggiorenne. In questi ultimi 8 anni, la Jolie ha sempre insistito per avere la custodia dei figli, ma fino a ora Brad Pitt non ha mai voluto cedere alle richieste dell’ex moglie. Adesso però pare che le cose siano cambiate e la battaglia legale sembra davvero essere arrivata alla conclusione. Come appena detto, la maggior parte dei figli oggi è già maggiorenne, rimangono solo i gemelli Knox e Vivienne che hanno invece 16 anni. Al momento non ci sono state ancora dichiarazioni da parte dei diretti interessati, quindi non si ha la certezza che Brad Pitt sai davvero pronto a rinunciare alla custodia condivisa dei figli, ma dopo le parole al veleno di uno dei figli adottivi, Pax, lo scorso anno, non è da escludere che l’attore sia arrivato questa decisione.

Brad Pitt, le parole del figlio adottivo Pax

Come abbiamo appena visto, pare che dopo 8 anni di battaglie legali, il divorzio tra i due divi di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt sia giunto a una conclusione, con la rinuncia da parte dell’attore della custodia condivisa dei figli che, in realtà, sono quasi tutti maggiorenni, a parte i due gemelli. Brad Pitt e Angelina Jolie hanno in tutto sei figli, 3 biologici e 3 adottivi. Uno dei figli adottivi, Pax, durante la festa del papà dello scorso anni si era sfogato sui social definendo il padre come una persona spregevole, ponendo l’accento su come avesse rovinato la famiglia con i suoi comportamenti: “non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia, non ne sei in grado. Hai reso la vita delle persone a me vicine un inferno costante.” La stessa Angelina Jolie aveva dichiarato che Pitt era stato violento sia con lei che con i figli a bordo di un aereo privato nel 2016. L’attore non è mai stato incriminato nonostante l’accusa diretta ma dopo quel fatto la Jolie ha deciso di chiedere il divorzio. Infine anche la figlia Zahara, lo scorso anno ha partecipato a una cerimonia dell’università usando solo il cognome della madre. Il rapporto quindi tra Brad Pitt e i figli non sembra particolarmente idilliaco, forse anche per questo pare che alla fine l’attore abbia deciso di rinunciare alla custodia condivisa.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chiara Ferragni, al posto della fede nuziale spunta l’anello pantera: il prezzo

Chi è Diane Zoeller: cosa fa oggi l’ex moglie di Paolo Bonolis