Diane Zoeller è stata una delle donne più importanti nella vita del famosissimo presentatore televisivo italiano. Nonostante sia stata la “signora Bonolis” per un periodo brevissimo, oggi Diane mantiene con il suo ex marito rapporti civili e collaborativi, anche se non esattamente frequenti.

Diane Zoeller oggi

Nell’arco degli anni Paolo Bonolis ha sempre fatto in modo da mantenere la sua ex moglie molto lontano dagli occhi della stampa scandalistica. Paolo ha scelto di non parlare mai molto della sua prima moglie, sia probabilmente per una precisa volontà di lei, sia per non esporre i figli avuti dal primo matrimonio da una sgradevole attenzione mediatica.

Quello che si sa di Diana Zoeller è veramente poco: oggi è una psicologa affermata e lavora negli States, dove vive con i due figli, ormai adulti, avuti da Paolo Bonolis. Oggi consulente e terapeuta, la Zoeller si laureò in psicologia all’Università del Connecticut ed era già laureata ai tempi del matrimonio, che avvenne nel 1983.

Diane e Paolo dovevano essere davvero molto innamorati al principio della loro relazione, dal momento che i due decisero praticamente subito di convolare a nozze. Negli anni successivi Paolo Bonolis ha confidato alla stampa che proprio questo desiderio di sposarsi subito finì per andare contro la felicità della coppia, che evidentemente non era bene assortita.

I motivi del divorzio

Quando Diane Zoeller e Paolo Bonolis si conobbero e decisero di sposarsi stavano vivendo una fase professionale molto impegnativa. Nonostante questo, Paolo accettò di trasferirsi negli States per stare accanto a sua moglie e costruire in territorio statunitense quella che oggi definisce con un po’ di nostalgia “la mia famiglia americana”.

Il matrimonio durò per cinque anni ma terminò proprio a causa della lontananza emotiva che i due sposi cominciarono a sentire come troppo pesante da sostenere a causa dei rispettivi impegni professionali.



Diane Zoeller e Paolo Bonolis oggi

A oltre trent’anni di distanza dal loro matrimonio, oggi Diane e Paolo hanno un rapporto molto civile e sereno, anche se Paolo ha spiegato che non sente più molto spesso la propria ex moglie, limitandosi a intrattenere rapporti con lei “quando capita”.

Nonostante questo i cinque figli di Paolo Bonolis sono molto uniti e più di una volta Stefano e Martina hanno preso un aereo e raggiunto il padre in Italia per conoscere la sua nuova famiglia.

Recentemente Diane Zoeller e Paolo Bonolis si sono incontrati di nuovo e hanno sfoderato un sorriso assolutamente smagliante: l’occasione era il matrimonio di Stefano.

La nuova moglie di Paolo Bonolis

Dopo una chiacchieratissima relazione con Laura Freddie nel pieno degli anni Novanta, Paolo Bonolis sembra aver definitivamente trovato la stabilità sentimentale e personale con Sonia Bruganelli, con la quale ha concepito e cresciuto tre figli. I due hanno recentemente partecipato a diverse trasmissioni televisivi e il loro rapporto di coppia è molto più spesso sotto ai riflettori rispetto a quello tra Paolo e Diane: i tempi cambiano e probabilmente anche il carattere delle due donne è molto differente.