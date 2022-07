Il bowl cut meglio conosciuto come ‘taglio a scodella’ è tornato di moda. Si tratta di un taglio corto molto in voga negli anni ’90. Ha origini precedenti, intorno agli anni ’60 quando tante attrici o musicisti come per esempio i Beatles, lo sfoggiavano diventando così icone di stile.

Ovviamente è perfetto per chi vuole rivoluzionare la propria chioma. Non è per tutte in quanto bisogna essere molto audaci e sicure per portarlo. C’è un contrasto molto evidente tra il ciuffo che risulta bombato e il resto della testa andando a creare così un effetto geometrico. I bowl cut castani rappresentano la tendenza per l’estate.

Bowl cut castani: la nuova tendenza dell’estate

Questo taglio per quanto si possa pensare sia difficile da portare, in realtà si rivela molto versatile.

Liscio, riccio, sbarazzino o geometrico il bowl cut castano metterà in risalto i lineamenti del viso e lascerà scoperto il collo rendendovi più sensuali ed attraenti. Risalta soprattutto gli zigomi, le labbra e gli occhi. Oltre allo styling che si può dare al cut, gioca un ruolo fondamentale la lunghezza della frangia: può valorizzare visi dolci e aggraziati ma può anche nascondere quelli spigolosi. Molto bombata. si può personalizzare come si vuole mentre i lati resteranno rasati.

Si punta soprattutto sulle nuance castane: color caffè, color nocciola o miele doneranno alla vostro volto grande luce e radiosità. Ecco alcuni bowl cut castani scelti come migliori tagli dell’estate.

Bowl cut castani: i migliori tagli dell’estate

Castano ramato

Abbiamo un taglio molto geometrico. A smorzare un pò la forma sono le schiariture ramate che addolciscono i lineamenti del viso. Possiamo dire che il ramato può star bene a tutte. Si può giocare sulle sfumature più chiare o più scure adattando così la tonalità alla propria pelle e occhi.

Castano scuro

Sembra essere la nuance preferita soprattutto tra i giovani. Qui abbiamo un bowl mescolato ad un mullet. Il cut è molto rock e sbarazzino. Il castano scuro non è adatto a tutte le donne ma è perfetto per chi ha una carnagione olivastra, scura andando a creare un effetto armonioso.

Castano nocciola

Qui abbiamo il vero taglio a scodella. Il color nocciola è molto caldo e si abbina perfettamente a chi ha un incarnato chiaro con occhi marroni o anche verdi. Rappresenta la via di mezzo tra il biondo scuro e il castano intenso.