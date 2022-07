Il butterfly cut crea un gioco di volumi e prospettive davvero unico, che trasmette leggerezza. Lo abbiamo visto scegliere a molte star, sia nella versione lunga che in quella più corta. Una vera e propria tendenza capelli dell’estate 2022, per modificare il proprio look senza stravolgerlo-

Buttefly cut: il taglio scalato dell’estate 2022

Osservare una farfalla mentre apre le ali e sfoggia i suoi colori è una cosa bellissima, che scatena stupore e meraviglia. La stessa che punta ad ispirare il Butterfly cut, il taglio scalato dell’estate 2022, che riesce a trasformare la chioma grazie alle scalature, donando leggerezza in qualsiasi versione. Il taglio a farfalla ha una struttura davvero molto particolare, con un effetto unico nel suo genere. La sua leggerezza deriva proprio dalla fusione tra un taglio corto e uno lungo.

Nella parte frontale della chioma, infatti, le ciocche vengono accorciate, creando l’effetto face framing, che incornicia il volto, e lasciando più spazio alle lunghezze. Un taglio scalato perfetto per tutte coloro che hanno il desiderio di seguire le tendenze capelli dell’estate 2022, ma anche per tutte le donne più indecise. Il Butterfly cut è l’ideale per cambiare completamente struttura alla propria chioma, senza però stravolgerla del tutto e senza creare un effetto sorpresa eccessivo, che potrebbe non essere apprezza.

inoltre, questo taglio consente di non rinunciare alle lunghezze. La regina del Buttefly Cut è Rachel Green, protagonista di Friends interpretata da Jennifer Aniston, con il suo taglio medio scalato, che durante l’estate 2022 si allunga. Il modo migliore per seguire questo stile è sicuramente in versione molto lunga, ma avrà un ottimo effetto anche nella sua versione media o corta.

Questo nome è stato scelto dalla hairstylist delle Celebrity, Sunnie Brook. Stiamo parlando di uno stile capace di valorizzare i capelli lunghi e lisci, senza rinunciare al volume. I layers della chioma trasformano le proporzioni, per cui visto frontalmente può apparire simile ad un bob, mentre dietro rimane lunghissimo e molto leggero. Può sembrare anche una versione moderna dello shag, che si ammorbidisce attraverso le lunghezze, che vengono lasciate intatte. L’ispirazione più grande arriva tra gli anni ’70 e ’90, soprattutto con le due icone Jennifer Aniston e Farrah Fawcett, che hanno completamente rivoluzionato l’idea del taglio scalato. Un modo per alleggerire anche le chiome più lunghe, eliminando completamente quell’effetto di pesantezza che generalmente non piace alla maggior parte delle donne.

Butterfly cut: come si porta?

La lunghezza e la tridimensionalità sono le caratteristiche fondamentali del Butterfly Cut. Per questo è importante valorizzare il taglio con una piega bouncy, leggera e movimentata. Uno styling con flicked ends può sottolineare ogni singolo layer di questo taglio scalato e per completarlo nel migliore si può aggiungere la frangia, a tendina o a coda di rondine, ma volendo anche più voluminosa, per incorniciare lo sguardo. Un’alternativa può essere quella del ciuffo laterale, che può rappresentare lo styling destrutturato ideale per valorizzare al meglio le scalature, lasciando che si aprano verso l’esterno, proprio come fanno le ali di una bellissima farfalla.