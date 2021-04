Le borse hobo ritornano tra le tendenze look della primavera estate 2021. La loro tipica forma a mezzaluna che le rende eleganti e funzionali al tempo stesso, per la loro inaspettata capienza, ha conquistato i brand più famosi che ne hanno proposto una versione.

Non solo, il manico a spalla le rende perfette davvero per ogni occasione, che sia formale o informale. Ma come si portano le borse hobo? Prendiamo spunto da alcune icone di stile del passato e del presente e vediamone alcuni modelli.

Borse hobo: le tendenze per la primavera-estate 2021

Si sa, la moda ama giocare con se stessa. Adora creare contrasti tra tendenze, creandone di nuove. Anche le borse hobo quindi, subiscono un cambiamento.

Nonostante il tipico manico per portarle a spalla, il modo più trendy di indossarla è a mano. In questo modo si darà al proprio look un tocco di freschezza, perfetto per la primavera.

Per quanto riguarda la primavera-estate 2021 scordatevi quindi lo stile “da signora”, e iniziate a sperimentare. Le borse hobo sono perfette tanto con pantaloni, jeans e sneakers quanto con un look più classico, come un completo composto da blazer, gonna a tubino e tacco.

Borse hobo: i brand che seguono le tendenze

Tantissimi brand hanno voluto proporre una propria versione della borsa hobo. Ecco quindi di seguito quali sono i più famosi, che faranno le tendenze in fatto di borse per questa primavera-estate 2021. Colori pastello, “mini-size”, forme più accentuate, motivi tridimensionali e intrecci. Di borse hobo ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Borsa “Cleo” di Prada

Cleo di Prada rientra tra le borse hobo più amate. Presenta infatti la tipica forma a mezzaluna ma è abbastanza capiente morbida al tatto e rigida al punto giusto, in questo modo non risulta ingombrante una volta indossata. Proposta in nero come colore più classico, per la primavera-estate è sono assolutamente da provare il bianco o il verde acqua pastello.

Borsa hobo di Bottega Veneta

Bottega Veneta propone la sua hobo bag a trama intrecciata. Disponibile in diverse dimensioni, da quelle più capienti a quelle decisamente più piccole, non ha però la classica rigidità che contraddistingue le classiche hobo. Il modello è infatti a sacca, ma mantiene comunque la forma a mezzaluna. Disponibile in colori neutri o a pastello, da provare assolutamente il terra bruciata, un vero e proprio passepartout.

Borsa “Swipe” di Coperni

Coperni esagera e porta la sua hobo bag all’estremo. Il modello Swipe è infatti super rigido e dalla forma a mezzaluna molto accentuata. Perfetta per chi vuole osare con look più stravaganti o per chi vuole aggiungere un tocco di personalità ad outfit più semplici.

Borsa “Kiss” di Chloé

La hobo bag Kiss di Chloé non rinuncia alla sinuosità delle forme. Le sue dimensioni pur essendo contenute non fanno rinunciare alla capienza. Perfetta per ogni occasione è resa unica dal dettaglio metallico posto sul manico.

“Atelier Bag 03 Rose Edition” di Valentino

Poteva mancare la versione di Valentino? La sua hobo bag “Rose Edition”, come dice il nome è arricchita da dettagli tridimensionali che ricordano proprio i petali di una rosa. Disponibile in diversi colori, dai neutri all’intramontabile Rosso Valentino.

Le icone di stile a cui ispirarsi

Se non si vuole sbagliare, basta prendere ispirazione dai look sempre perfetti di una delle icone di stile per eccellenza, ovvero Jackie Kennedy. Alla First Lady, Gucci dedicò una borsa a spalla dalla forma a mezzaluna. Modello che era solita portare insieme ad eleganti trench e cappotti. La Jackie bag è infatti un vero e proprio cult per chi ama la moda e la sua storia. Per tornare ai giorni nostri invece, anche Bella Hadid preferisce borse da portare a spalla, anche se a differenza dell’elegante Jackie Kennedy, le porta in dimensioni più ridotte da abbinare ad uno stile è decisamente più casual.

La borsa hobo a spalla ha indubbiamente carattere. Perfetta per quelle donne forti e intraprendenti che non vogliono rinunciare a quella delicata eleganza femminile.